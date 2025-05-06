ГК Softline и «Обит» объявляют о стратегическом сотрудничестве в области импортозамещения

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и оператор ИТ-решений «Обит» объявляют о начале стратегического партнерства, направленного на реализацию сложных интеграционных проектов в области импортозамещения для крупных организаций и государственного сектора. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Обит» работает на российском телеком и ИТ-рынке более 20 лет. В 2024 г. выручка компании составила 4,1 млрд руб. с ростом объема ИТ-направления в три раза. На долю проектов по миграции пришлось 46,9% от общего объема ИТ-выручки. Такой показатель обусловлен созданием внутри компании центра компетенций по российским решениям, расширением партнерской сети и наращиванием команды узкого профиля в ИТ.

ГК Softline — поставщик ИТ-услуг. В 2024 г. оборот компании составил 120,6 млрд руб. ГК Softline развивает направления, связанные с искусственным интеллектом, разработкой заказного и тиражного программного обеспечения, производством высокотехнологичного оборудования — включая компьютерные системы и лазерные технологии, — а также созданием решений в области информационной безопасности и реализацией комплексных ИТ-проектов.

Отечественный бизнес сталкивается с рядом вызовов при реализации миграционных проектов. Основные проблемы включают ограниченный выбор ряда узкоспециализированных продуктов и оборудования, сложности интеграции новых решений с уже существующими информационными системами, нехватку квалифицированных кадров для работы с отечественными продуктами, необходимость минимизации рисков сбоев в работе инфраструктуры в связи с кратным ростом DDoS-атак и вирусов-шифровальщиков. Дополнительно, экономические и геополитические факторы создают трудности для долгосрочного планирования и внедрения ИТ-стратегий.

ГК Softline и «Обит» предлагают комплексный подход к решению этих проблем, объединяя свои возможности и ресурсы и предлагая заказчикам уникальные опыт и компетенции. Компании реализуют решения, адаптированные под потребности бизнеса и особенности инфраструктуры. Налаженные партнерства с российскими вендорами дают возможность предложить выгодные условия закупок и сертификацию продукции, соответствующую нормативным требованиям. Полный цикл реализации проекта, который обеспечивают «Обит» и ГК Softline, включает консалтинг, проектирование новой архитектуры, пилотную проработку, внедрение собственными силами, постпроектную системную поддержку и обучение персонала. В результате заказчики получают решение с минимальными рисками, оптимизированным бюджетом и соблюдением всех стандартов безопасности и требований законодательства, что особенно важно для крупного бизнеса и государственных структур.

На данный момент «Обит» и ГК Softline уже реализуют два крупных проекта. В одном из них для одной из ведущих энергетических компаний проведена миграция рабочих машин с Windows на Astra Linux и предоставлена постмиграционная поддержка. В другом проекте внедряется система для управления ИТ-услугами Naumen Service Desk для многопрофильного холдинга, что позволит повысить эффективность управлением различных направлений деятельности компании.

«Сегодня бизнес сталкивается с беспрецедентными вызовами, и в это непростое время наше партнерство с ГК Softline — это вклад в технологическую стабильность и безопасность компаний и реальная помощь тем, кто сейчас остро нуждается в устойчивых решениях. И каждый успешный проект — это шаг к тому, чтобы уверенно сказать: российские технологии — это не альтернатива, а стратегический выбор, без иллюзий, без компромиссов, а с реальным результатом», — сказал Андрей Гук, генеральный директор «Обит».

«Развитие партнерства ГК Softline и Обит даст синергетический эффект для наших будущих совместных проектов. Мы уверены, что объединение компетенций и ресурсов позволит повысить качество услуг для заказчиков», — отметил Алексей Филатов, директор департамента «Северо-Запад» ГК Softline.