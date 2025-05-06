CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения
|

Cloud4Y предоставил облачную почту компании Virtual Office

Аутсорсинговая ИТ-компания Virtual Office получила больше возможностей для дальнейшего развития. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Краснодарская компания Virtual Office, оказывающая услуги по автоматизации бизнеса, администрированию серверов и поддержке ИТ-инфраструктуры на аутсорсе, столкнулась с необходимостью организации надежной корпоративной почты с расширенным функционалом. Требовалось решение на базе Microsoft Exchange, обеспечивающее бесперебойную работу, интеграцию с бизнес-приложениями и высокий уровень безопасности.

Cloud4Y предложил Virtual Office облачную почту Exchange в формате SaaS, что позволило компании развернуть сервис без затрат на собственное оборудование и его обслуживание. Решение включает все ключевые возможности Exchange: общие календари, задачи, контакты, поддержку мобильных устройств и веб-доступ, а также защиту от спама и вирусов.

Благодаря сотрудничеству с Cloud4Y, Virtual Office получил почтовую систему, которая масштабируется под растущие потребности бизнеса. Помимо облачной почты, компании доступны дополнительные облачные сервисы, включая IaaS-решения для развертывания виртуальной инфраструктуры и резервного копирования.

Virtual Office продолжает развивать направление облачных технологий в рамках ИТ-аутсорсинга, помогая клиентам переводить бизнес-процессы в цифровой формат. В планах компании — дальнейшее сотрудничество с Cloud4Y в области облачных решений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Америка хочет дистанционно блокировать ИИ-ускорители, попавшие в Китай

На рынке платного ТВ в России второй год продолжается отток абонентов

Южная Корея срочно меняет SIM-карты 25 млн абонентов из-за кибератаки на крупнейшего сотового оператора страны

Электроника вырвалась на первое место среди заявок на регистрацию иностранных брендов в Роспатенте

Xiaomi снизила мощность своих электромобилей через принудительное обновление, но откатила прошивку из-за клиентских скандалов

Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Битва раскладушек: сравнение лучших складных смартфонов в форм-факторе Fold

Показать еще

Наука

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153