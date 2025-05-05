Оборудование компании «Азимут» обеспечит управление воздушным движением в аэропорту Сухума

Производственная компания «Азимут» оснастила аэропорт Сухума необходимыми средствами навигации, радиолокации и связи. Российское оборудование позволит автоматизировать управление воздушным движением в авиагавани Абхазии на высоком технологическом уровне.

В рамках контракта предусмотрена установка 18 различных видов изделий. Среди них − комплекс средств автоматизации управления воздушным движением «Галактика», радиопеленгатор, радиолокатор, инструментальная система посадки и радиомаяки. Кроме того, были поставлены различные радиостанции, система коммутации речевой связи, комплекс документирования и воспроизведения информации, а также модульные диспетчерские пункты и диспетчерский тренажер.

«Качество программных комплексов и оборудования «Азимута», установленных в аэропорту Сухума, подтверждено как российской авиационной практикой, так и на международном уровне. Например, комплекс систем автоматизации эффективно эксплуатируется в Ереване, реализованы успешные проекты в Германии и Южной Корее, полеты над Индийским океаном обеспечивает отечественная аппаратура в аэропорту Шри-Ланки. Впервые система УВД была внедрена в Казани в 2013 г., чтобы увеличить пропускную способность авиалиний во время Универсиады. Комплекс надежный, всесторонне отработанный и является одним из лучших решений в сфере управления воздушным движением», — отметил генеральный директор компании «Азимут» Аскер Саидов.

В рамках оснащения аэропорта компания также приняла участие в летных проверках. После монтажа, пуско-наладочных работ и испытаний оборудования российские специалисты обеспечат его гарантийное и послегарантийное обслуживание.