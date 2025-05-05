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Kokoc Group: рекрутеры ищут доступные решения для автоматизации рутинных операций

Согласно новому исследованию Kokoc Tech (входит в Kokoc Group), рекрутеры и HR-специалисты все чаще мыслят как маркетологи и отказываются от привычных платформ в пользу каналов, где можно контролировать внимание кандидата, управлять воронкой найма и выстраивать полноценный бренд работодателя. Об этом CNews сообщили представители Kokoc Group.

Исследование показало, что компании выделяют значительные бюджеты на платформы подбора персонала. Особую критику вызывают тарифы популярного сервиса hh.ru, которые многие участники опроса считают завышенными — проблема усугубляется при долгосрочном закрытии вакансий. Более того, крупные HR-платформы не только способствуют поиску кандидатов, но и могут перенаправлять их к конкурентам, что существенно снижает рентабельность инвестиций в размещение вакансий.

Согласно данным исследования, российскому рынку не хватает гибких бизнес-ориентированных решений. Текущие инструменты найма зачастую не соответствуют запросу на эффективность, экономию и удержание контроля над воронкой найма. Бизнесу нужны не комплексные системы «все-в-одном», а простые и функциональные инструменты. Рекрутеры, особенно в малом и среднем бизнесе, хотят автоматизации рутинных задач, понятных и недорогих способов обновления вакансий и управления откликами, без необходимости вручную копировать ссылки, пересылать PDF или делать скриншоты чатов с кандидатами.

«Мы наблюдаем зрелость рекрутинга как бизнес-функции. Руководители по найму требуют от HR-инструментов той же прозрачности, управляемости и ROI, что и от маркетинга. Старые модели больше не работают», — сказал Павел Милосердов, руководитель Kokoc Tech.

Пока таких инструментов на российском рынке нет, HR-специалисты все чаще пользуются соцсетями и более экономичными площадками — например, Telegram-каналами и «Авито». В качестве альтернативных вариантов рассматривают LinkedIn, реферальные программы, профсообщества и нишевые сайты вакансий, которые дают положительные результаты.

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