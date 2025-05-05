63% россиян считают, что ИТ-компании должны адаптировать свои продукты для людей с инвалидностью

5 мая отмечается Международный день борьбы за права людей с инвалидностью. «Лаборатория Касперского» спросила россиян, как, по их мнению, ИТ-компании могут способствовать созданию для них более комфортной и доступной среды. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Концепция цифровой доступности — важная часть построения инклюзивного общества. Она предполагает, что люди с инвалидностью могут пользоваться диджитал-продуктами и сервисами наравне со всеми. Опрос «Лаборатории Касперского» показал, что 61% россиян считают, что в создании такого социума должны принимать участие и ИТ-компании.

Опрос был проведен компанией ОнИн по заказу «Лаборатории Касперского» в 2024 г. В нем приняли участие 1006 человек из разных городов России.

Что ИТ-компании могут делать для создания инклюзивного общества. Компании в сфере информационных технологий играют ключевую роль в разработке и распространении решений, обеспечивающих равные возможности доступа к цифровым устройствам для всех групп населения. Почти половина россиян (45%) считают, что ИТ-специалистам необходимо развивать технологии, помогающие людям с инвалидностью полноценно участвовать в жизни общества. Кроме того, 63% опрошенных уверены: ИТ-компании должны адаптировать свои продукты для нужд таких пользователей.

Поддержка инклюзивного общества со стороны ИТ-организаций может включать не только адаптацию продуктов, но и создание рабочих мест для людей с инвалидностью. Важным направлением становится разработка умных вспомогательных технологий — например, переводчиков жестовой речи или других решений, упрощающих повседневную коммуникацию. Такой подход поддерживают около 70% респондентов.

ИИ-нклюзия. Треть россиян (30%) уверены, что ИТ-компании могут использовать технологии анализа больших данных для создания более инклюзивных и доступных цифровых решений. Почти 40% считают, что необходимо бороться с предвзятостью искусственного интеллекта — ситуацией, когда алгоритмы принимают решения, неблагоприятные для отдельных групп населения. Кроме того, 36% респондентов отметили важность просветительской деятельности со стороны ИТ-компаний в области инклюзивных технологий.

«Как организация, развивающая инклюзию для людей с инвалидностью уже почти 30 лет, мы искренне приветствуем создание равных условий. Цифровые технологии меняют жизнь людей с инвалидностью к лучшему, открывают перспективы для их трудоустройства. Незрячие теперь могут получить доступ к прочтению любых текстов и описанию изображений. Неслышащие и слабослышащие, благодаря переводчикам устной речи в текст, могут свободно участвовать в диалогах и получать информацию наравне со всеми. Людям с ментальными особенностями помогают навигаторы, упрощающие ориентацию в городе. Тех, кому трудно читать и писать, выручает функция перевода устной речи в текст и наоборот, — сказал Денис Роза, основатель и член Правления РООИ «Перспектива». — При этом такие решения полезны не только для людей с инвалидностью. Это и есть суть универсального дизайна — он меняет жизнь всех людей к лучшему».

«В рамках своей миссии — строить безопасный мир для всех — «Лаборатория Касперского» активно поддерживает социальные инициативы, в том числе и в области инклюзивного трудоустройства. Также мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать наш офис более комфортным для людей с инвалидностью. В прошлом году мы провели аудит в московской штаб-квартире, чтобы выяснить, как можно улучшить наше рабочее пространство, чтобы оно стало еще более удобным для сотрудников и гостей с инвалидностью. И теперь мы будем воплощать эти идеи в жизнь», — сказала Мария Лосюкова, руководитель проектов устойчивого развития «Лаборатории Касперского».