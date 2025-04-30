В Sitronics Group рассказали о реалистичных сроках внедрения ERP-систем

В Sitronics Group рассказали о том, в какие сроки – от аудита до запуска – возможно полноценное внедрение ERP-систем.

Компания внедряет системы управления бизнес-процессами предприятий: специалисты центра компетенций осуществляют весь спектр услуг – от консалтинга и аудита текущих систем и процессов до создания архитектуры и внедрения ERP.

Андрей Ермаков, руководитель дирекции консалтинга Sitronics Group, отметил, что исходя из опыта команды внедрение ERP-системы за 1,5-2 месяца – амбициозная задача, которая осуществима в случае небольших или новых компаний, начинающих свой учет, или находящихся под санкционным давлением и риском отключения от централизованных сервисов, которые готовы работать в типовом решении вендора без доработок.

В ситуации с крупными организациями со сложной структурой полноценное ERP- внедрение от аудита до запуска в сроки меньше, чем за 12 месяцев возможно либо при ограниченности функциональности, либо готовности заказчика работать на типовых процессах, реализованных в коробочном решении.

«Часто под фразой «внедрили систему» может подразумеваться разный состав функциональности и набор работ со стороны интегратора. Это может означать как полное внедрение ERP-системы в компании, включая все этапы — от аудита бизнес-процессов до введения в промышленную эксплуатацию, так и выполнение только части работ, например, исключая аудит бизнес-процессов и формирование целевой модели, и запуск лишь пилотного проекта», – сказал Ермаков.

Он отметил, что перед разработкой архитектуры ERP-системы следует большая работа по анализу существующих бизнес-процессов, выбору подходящей ERP-системы и определение ее места в общей архитектуре ИТ-структуры компании.

«Скорость внедрения ERP зависит от нескольких ключевых факторов. Во-первых, тип компании: малые организации могут внедрять систему быстрее, тогда как крупные холдинги с разнообразными бизнес-процессами сталкиваются с задержками из-за необходимости стандартизации. Во-вторых, уровень зрелости бизнес-процессов: неоптимизированные и неформализованные процессы могут привести к «автоматизации хаоса», что требует предварительного описания и их оптимизации», – отметил Ермаков.

Также в числе значимых факторов в компании отмечают количество систем для интеграции: большее число внешних и внутренних систем увеличивает время на разработку и тестирование интеграции. Скорость согласования со стороны заказчика на различных этапах внедрения ERP-системы также напрямую влияют на общую продолжительность проекта и его успешность. На начальных этапах, таких как сбор требований и утверждение технического задания, быстрое принятие решений помогает избежать задержек и дальнейших корректировок. Если заказчик оперативно согласует ключевые моменты, команда внедрения может своевременно переходить к следующему этапу — разработке и настройке системы. На этапе тестирования и приемки результатов скорость обратной связи и утверждения изменений также имеет критическое значение. Замедленные согласования могут привести к накоплению незавершённых задач, что затягивает запуск системы в рабочую среду.

«Можно привести кейс, когда мы за 3 месяца успешно внедрили российскую ERP-систему для торгово-производственного предприятия, занимающегося производством и импортом электроинструментов. Целью проекта было снижение зависимости от иностранных вендоров. В результате внедрения была достигнута технологическая независимость, а также создана база для дальнейшей автоматизации на платформе «1С». В проект вошли процессы управления производством, закупками, запасами и интеграция с CRM Bitrix24. И противоположным можно назвать кейс компании из отрасли FMCG, когда из-за организационных изменений и недостаточной готовности заказчика к быстрой реализации срок проекта увеличился с 6 до 14 месяцев. Задержки были вызваны изменениями в процессах и методологиях, что негативно сказалось на соблюдении согласованного графика. Внедрение ERP-системы за срок от 1,5 до 2 месяцев может показаться привлекательным вариантом для компаний, стремящихся быстро перейти на новые технологии. Однако такие сроки предполагают лишь разворачивание базового решения с минимальной параметрической настройкой и миграцией данных при условии готовой информации. За это время возможно внедрить только основные модули, такие как управление финансами, складом и продажами. Однако стоит учитывать, что в этом случае возможности кастомизации будут ограничены, что может не полностью соответствовать специфическим требованиям бизнеса», – сказал Ермаков.