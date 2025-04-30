Постаматы и цифровые сервисы: как обновили смарт-стандарты для строительства жилья

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы опубликовал обновленные смарт-стандарты — рекомендации по внедрению инновационных решений в жилых домах. Уже более шести лет они применяются при строительстве домов по программе реновации. Теперь рекомендация применять смарт-стандарты распространяются на все дома, которые строятся за счет городского бюджета, а в число цифровых решений вошли также умные сервисы платформы «Электронный дом» и постаматы. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

Первая версия смарт-стандарта была разработана в 2018 г. для домов, которые строятся по программе реновации. В документе закрепили единые рекомендации к ИТ-инфраструктуре, которые учитываются еще на этапе проектирования здания. Это позволяет городу заранее предусмотреть в доме все необходимое для внедрения современных технологий: связь, систему учета потребления ресурсов, видеонаблюдение и др. В результате жители домов, где были применены смарт-стандарты, получают доступ к цифровым сервисам.

«Технологии и цифровые сервисы помогают сделать многоквартирные дома еще более комфортными для горожан. Чтобы их использование было продуманным и системным, Москва сформировала десятки рекомендаций и объединила их в документ — смарт-стандарты. За шесть лет с их использованием уже были построены удобные и современные кварталы по программе реновации. Однако технологии продолжают развиваться, поэтому мы пересмотрели документ и дополнили его новыми рекомендациями. Они учитывают инновации в ИТ-инфраструктуре, изменения в нормативно-правовых актах и опыт Москвы во внедрении умных решений в жилых домах», — сказали представители Департамента информационных технологий Москвы.

В большинстве домов по программе реновации были установлены умные приборы учета воды, тепла и электричества. У них есть возможность автоматически передавать показания потребления воды и тепла в городские диспетчерские, а показания потребления электроэнергии — напрямую гарантирующему поставщику. В таком случае горожанам не приходится каждый раз вносить данные счетчиков вручную. Радиаторы и конвекторы оснащают терморегуляторами, которые позволяют менять температуру в комнатах. Во дворах размещают камеры видеонаблюдения, которые помогают обеспечивать безопасность жильцов.

Кроме того, в большей части новостроек по программе реновации устанавливали смарт-опоры, которые имеют функцию автоматического включения соответствующего режима наружного освещения в зависимости от времени суток. Энергоэффективные технологии освещения и автоматизированные системы управления энергопотреблением позволят сократить затраты города на эксплуатацию зданий. Помимо этого, на смарт-опорах обеспечена возможность установки камер видеонаблюдения.

Теперь рекомендации, которые раньше распространялись только на дома по программе реновации, действуют для всех домов, которые строятся в столице за счет средств городского бюджета. Сами же смарт-стандарты дополнены новыми технологичными решениями, которые появились в Москве за последние несколько лет.

К примеру, в новых домах рекомендована установка умных видеодомофонов, подключенных к платформе «Электронный дом». Они позволяют принимать вызовы и открывать дверь прямо со смартфона с помощью мобильного приложения «Электронный дом». Это может быть удобно, например, в случае, когда дома остались маленькие дети, взрослые еще не приехали с работы, а родственники, у которых нет возможности открыть дверь с домофоном, уже находятся у подъезда. Помимо этого, есть возможность создавать временные пин-коды для доступа в подъезд. Например, для врача можно установить пин-код на один день, для приехавших в гости друзей — на неделю или месяц, а для членов семьи — на год. Такая система делает подъезды еще более безопасными.

Смарт-стандарты теперь также рекомендуют интегрировать систему управления шлагбаумом на въезде во двор с платформой «Электронный дом». Это позволит автомобилистам открывать шлагбаум и оформлять гостевые пропуска через мобильное приложение.

Еще одна рекомендация — установка постаматов в каждом подъезде новых и реконструируемых домов. Внедрение этого сервиса сделает еще выше уровень комфорта москвичей, а товары из интернет-магазинов — еще ближе к своим покупателям. За два года в подъездах новостроек, возведенных по программе реновации, уже установили более 70 устройств сервиса «Московский постамат». Теперь обновленные смарт-стандарты предусматривают технические условия для возможности установки постаматов еще на этапе проектирования дома.