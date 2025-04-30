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«Обит» перевел крупного производителя «Динекс Русь» на виртуальный офис «Яндекс 360»

«Динекс Русь», производитель запчастей для транспортной отрасли, завершил процесс миграции в виртуальный офис «Яндекс 360 для бизнеса» с решений от Microsoft. Проект реализован через оператора ИТ-решений «Обит», который обеспечил технический переход, интеграцию дополнительного функционала и средств защиты. Об этом CNews сообщили представители «Обит».

«Динекс Русь» — дочерняя компания датского концерна Dinex. Российское подразделение начало свою деятельность в 2005 г., с 2007 г. создало собственное производство. До начала миграции ИТ-ландшафт «Динекс Русь» базировался на экосистеме MS (Exchange, Teams, Sharepoint). Выборочное замещение продуктов не давало должного эффекта, так как приводило к фрагментации ИТ-среды и усложнению поддержки. Главной задачей проекта стал поиск альтернативного российского экосистемного решения, которое позволит уйти от иностранных продуктов и снизить расходы на поддержку ПО.

«Обит», будучи партнером ряда крупнейших российских разработчиков офисных продуктов, провел анализ потребностей компании и предложил решение на базе «Яндекс 360», которое включало в себя почтовый сервис, облачное хранилище, мессенджер и все необходимые инструменты для корпоративной работы. Полноценному переходу предшествовал длительный пилотный проект, в ходе которого специалистами продуктовой команды «Обит» была развернута тестовая площадка, протестированы различные бизнес-сценарии заказчика, а функциональность сервисов адаптирована под предъявляемые требования.

Одной из ключевых задач в процессе миграции стала интеграция почтового сервиса «Яндекс 360» с Outlook для части сотрудников, так как изначально в web-интерфейс «Яндекс» почты не был предусмотрен весь необходимый для них функционал, но в процессе реализации проекта были учтены потребности заказчика и ряд необходимых функций был разработан и запущен в эксплуатацию, что значительно расширило возможности пользователей и повысило удобство их работы.

Для обеспечения максимально комфортного перехода компании «Динекс Русь» на сервисы «Яндекс 360» специалисты «Обит» развернули отдельные тестовые стенды для настройки взаимодействия сервисов под нужды заказчика, сквозных сценариев и обеспечения корректной работы платформы с документами, календарями сотрудников и почтой. После успешной демонстрации работы пилотного стенда проект перешел в стадию реализации. Часть задач по управлению проектами внутри компании удалось закрыть с помощью «Яндекс Трекера». В настоящее время продолжается совместная работа специалистов «Обит» с архитекторами «Яндекс 360» над улучшением сервиса — на основе вопросов и предложений, поступающих от заказчика.

«Проекты такого уровня требуют не только надежного продукта, но и глубокой проработки сценариев миграции. Мы постоянно развиваем «Яндекс 360» с учетом таких кейсов: масштабных, сложных, требующих тонкой настройки. Это позволяет делать переход на платформу максимально комфортным для заказчиков и их сотрудников», — отметил коммерческий директор «Яндекс 360» Роман Королев.

Помимо этого, был внедрен дополнительный сервис защиты от российского разработчика «Мультифактор» и настроена связка с «Яндекс 360». В результате корпоративный доступ стал двухфакторным: первый фактор — аутентификация на основе учетных данных; второй фактор — аутентификация через мобильное приложение «Мультифактор» с push-уведомлением. Такое решение позволило значительно повысить уровень защиты корпоративных данных и снизить риски несанкционированного доступа.

«Для нас важно, что «Динекс Русь» получает не просто готовое решение, а живую, развивающуюся платформу, которая адаптируется под реальные бизнес-процессы и помогает эффективно справляться с актуальными задачами. Мы находимся в постоянном диалоге с командой «Яндекс 360», чтобы оперативно внедрять новые функции и гибко реагировать на возникающие запросы. Как только становятся доступны новые доработки, закрывающие оставшиеся потребности заказчика, мы оперативно запускаем их в пилотный режим», — отметила Светлана Тихонова, руководитель отдела развития продуктов «Обит».

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