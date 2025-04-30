Найден виновный в кривых обновлениях Windows, и это не программист-индус. Его сдал лично гендиректор Microsoft

СЕО Microsoft сознался, что почти треть всего кода корпорации пишет искусственный интеллект. Как долго Microsoft практикует это, он не раскрыл, однако за последние четыре года, что Microsoft продвигает своего ИИ-помощника программиста Copilot, почти все апдейты Windows в той или иной степени ломали систему. До распространении ИИ в кривых обновлениях Windows винили программистов из Индии.

Коллективное неразумное

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) в конце апреля 2025 г. проговорился, что в его корпорации почти треть всего кода «написано программным обеспечением» (written by software), пишет портал TechCrunch. Это означает, что за 20-30% строк кода в репозиториях Microsoft ответственен искусственный интеллект, который сама Microsoft активно популяризирует.

Она тратит на него миллиарды долларов. Например, сравнительно недавно она вложила $1 млрд в компанию OpenAI, создавшую всемирно известную нейросеть ChatGPT, доступ к которой долгое время был закрыт россиянам.

Также у Microsoft есть ИИ-помощник программиста – Copilot, существующий с лета 2021 г. поначалу он был лишь частью репозитория GitHub, но с течением времени вырвался на свободу и проник в другие продукты корпорации, в том числе и в Windows.

Microsoft Возможно, установлена истинная причина столь низкого качества апдейтов Microsoft Windows

Иными словами, Microsoft продвигает искусственный интеллект, по меньшей мере, почти четыре года. Совпадение или нет, но за эти же четыре года ей крайне редко удавалось выпустить обновление для Windows, не ломающее тот или иной компонент системы или ее целиком.

Интеллект один, языков много

Генеральный директор Microsoft сказал также, что компания наблюдает неоднозначные результаты в коде, сгенерированном ИИ на разных языках программирования. Таким образом, Наделла признался в том, что Microsoft использует искусственный интеллект для написания самого разного ПО на самых разных языках мира.

В подробности СЕО софтверного гиганта вдаваться не стал – он не раскрыл ни список проектов Microsoft, над которыми теперь работает виртуальный программист вместо реального, ни полный перечень используемых им языков программирования. Он упомянул лишь Python и С++ – самые востребованные языки у программистов всего мира. Python и вовсе удерживает первое место по популярности с октября 2021 г.

Дальше будет больше

Искусственный интеллект в написании кода использует не только Microsoft. Как пишет TechCrunch, аналогичное признание сделал и генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai).

С его слов, в Google свыше 30% всего кода создают нейросети. Но ни Пичаи, ни Наделла, оба выходцы из Индии, не уточняют, в результате каких именно вычислений были получены такие результаты.

Между тем, существует вероятность, что крупнейшие ИТ-корпорации станут еще активнее доверять написание кода, собственно, другому коду. Это следует из прогнозов технического директора Microsoft Кевина Скотта (Kevin Scott).

В начале апреля 2025 г. Скотт заявил, что к 2030 г. около 95% всего программного кода в мире будут генерировать нейросети. Он уточнил, речь именно о программировании – другие составляющие процесса создания ПО, будь то дизайн интерфейса, его архитектура или направление его развития, по-прежнему будут контролироваться людьми.

Не такой уж и искусственный

За искусственным интеллектом всегда стоит интеллект естественный, потому что алгоритмы создаются и обучаются людьми, по крайней мере, на нынешнем этапе их развития. И не исключено, что нейросети, ответственные за код Microsoft, будут управляться группой индийских программистов.

В начале 2024 г. стало известно, что Microsoft намерена обучить несколько миллионов индийцев навыкам работы с искусственным интеллектом, притом за считанные месяцы. К слову, именно индийских программистов, которых все предыдущие десятилетия активно нанимала Microsoft, многие пользователи винят в сбоях Windows и сырых обновлениях.