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«М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи одного из самых успешных релизов года — Clair Obscur: Expedition 33

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает о том, что в продажу поступила арт-игра Clair Obscur: Expedition 33 (мировой старт продаж — 24 апреля). Стоимость составит 6,5 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Clair Obscur: Expedition 33 — дебютный проект французской студии Sandfall Interactive, стремительно завоевавший признание игроков и критиков. Уже в день релиза игра получила 93% положительных отзывов в Steam, а ее пользовательский рейтинг на Metacritic достиг 9,7 балла. Такие результаты позволили назвать проект одним из самых успешных релизов среди компьютерных игр последних лет.

За три дня после старта продажи игры превысили один миллион копий, а максимальный онлайн в Steam в день релиза составил более 50 тыс. человек. Для первой игры небольшой независимой студии это выдающееся достижение, подтверждающее высокий уровень качества проекта.

Clair Obscur: Expedition 33 переносит игроков в мрачный, но невероятно красивый мир, где каждый год загадочная Живописец стирает определённое число и вместе с ним всех людей, возраст которых соответствует этому числу. Игрокам предстоит возглавить экспедицию героев, которые бросают вызов судьбе и отправляются с миссией предотвратить свой конец.

Проект ориентирован на игроков, ищущих не просто игру, а опыт — с погружением в атмосферу, музыкой оркестрового уровня и философским подтекстом.

Руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» Компании «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Мезин: «Видеоигры уже стали самодостаточной формой искусства наравне с кино и литературой. Мы рады привезти в Россию Clair Obscur: Expedition 33, — это игра, которая не просто развлекает, а вдохновляет, вызывает эмоции и заставляют задуматься. Мы видим устойчивый интерес покупателей к таким проектам и будем продолжать расширять ассортимент в этом направлении».

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