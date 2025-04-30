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«Карельский окатыш» провел тестирование устройства мониторинга конвейерных лент

Специалисты «Северсталь-инфокома» совместно с экспертами Control Link провели испытания устройства мониторинга конвейерных лент (УМКЛ) на площадке «Карельского окатыша». Решение позволяет проводить бесконтактный осмотр целостности конвейера и, как следствие, минимизировать его простои, снизить затраты на ремонт и повысить безопасность эксплуатации промышленного оборудования. Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

В основе УМКЛ - технология LiDAR, которая обеспечивает высокую точность измерений в промышленных условиях. Устройство обнаруживает просыпь материала на ленте, повреждения любой формы, дефекты и порывы кромки ленты. Кроме того, возможно опциональное дооснащение конвейерной ленты тепловизионным контролем для непрерывного мониторинга ее температуры и выявления локального перегрева. Решение автоматически калибруется под профиль ленты и проводит диагностику своего общего состояния. Кроме того, оно легко интегрируется с автоматизированными системами управления технологическими процессами.

Испытания проводились в цехе обжига готовой продукции «Карельского окатыша». Длина конвейера здесь составляет 70 м. Специалисты проверили, как установка реагирует на просыпь окатыша и выявляет прорывы конвейерной ленты на тестовых заготовках, оценивали устойчивость устройства к внешним помехам, таким как пыль, вибрации и нестабильные световые условия. В ходе испытаний УМКЛ функционировала без ложных срабатываний, оперативно обнаруживала просыпь, отверстия и смещения на ленте.

«Благодаря лидару устройство мониторинга конвейерных лент может работать в нестабильных световых условиях. Ему не требуются мощные процессоры, присущие инструментам компьютерного зрения и нейросетевым технологиям. Тем самым, мы в реальном времени можем осуществлять мониторинг конвейера и минимизировать пропуски для сканирования. Это обеспечивает наибольшую стабильность в эксплуатации данной системы и отвечает требованиям заказчика. Испытания подтвердили применимость устройства в реальных условиях производства и возможность его использования на других площадках компании», - сказал эксперт «Северсталь-инфокома» Максим Ульянкин.

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