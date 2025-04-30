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Inline Technologies расширила функциональность платформы «Центральный Пульт»

Платформа «Центральный Пульт», включенная в Реестр российского ПО, предназначена для отслеживания, контроля, анализа и визуализации объектов ИТ-инфраструктуры на разных уровнях. Inline Technologies выбрала ее в качестве основы решения универсального мониторинга для автоматизации деятельности ИТ-служб. Об этом CNews сообщили представители Inline Technologies.

Дмитрий Хандыго, начальник отдела программных решений Inline Technologies, рассказал о работе компании над расширением функциональности платформы в части сбора и обработки данных для мониторинга ИТ.

На начальном этапе были разработаны механизмы периодического получения данных на основании правил, описанных в объектах SNMP и API, а также метод построения точек сбора данных в закрытых контурах. Надо отметить, что данная версия системы более полугода стабильно функционирует в одном из крупных заказчиков компании.

Далее компания сосредоточилась на задачах, которые выявились в процессе внедрения первой версии и часть из которых не закрывалась штатными средствами базовой модели платформы.

Так, вместо периодического запуска скриптов сбора данных для каждого объекта весь процесс сбора данных был реализован как постоянный сервис, управляемый через API, с возможностью выставлять любую частоту и тип опросов.

Для задания параметров мониторинга того или иного объекта инфраструктуры в самой системе и управления процессом сбора данных из нее же Inline Technologies написала отдельные агенты. Это позволило ускорить постановку объектов на мониторинг.

Были расширены и способы обработки собранных данных так, что теперь можно получать и обрабатывать любые данные и представлять их в любом формате. При этом стало возможным применительно к одному объекту комбинировать любые методы сбора данных.

Для устранения зависимости опроса дочерних объектов от опроса родительских объектов метрики «дочек» стали напрямую использоваться при постановке на мониторинг.

Inline Technologies также обеспечила в системе автоматизированное построение структуры сервисов, запущенных в среде контейнеризации docker-swarm, и реализовала сбор данных о состоянии компонентов сервисов (контейнеров) в реальном времени.

Планы Inline Technologies по дальнейшему расширению функциональности платформы «Центральный Пульт» включают развитие дискаверинга сложных объектов, внедрение активного поиска взаимосвязей объектов с контролем состояния сервисов на базе анализа сетевого трафика, развитие интеграций с системами сбора данных Prometheus и стек ELK.

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