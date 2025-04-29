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VR Supersonic внедрила виртуальную реальность и искусственный интеллект в обучение консультантов «Золотого Яблока»

ИТ-компания VR Supersonic, резидент «Сколково», внедрила образовательную VR-платформу в систему обучения консультантов сети ретейлера «Золотое Яблоко». Решение унифицировало стандарты обучения в компании, сократило сроки адаптации новых сотрудников с недель до нескольких дней, а также снизило нагрузку на руководителей. Личные продажи консультантов, регулярно использующих VR-платформу, в среднем выросли на треть.

До запуска VR-обучения адаптация и развитие персонала в «Золотом Яблоке» строились на очных тренингах — их проводили линейные менеджеры непосредственно в магазинах, а также на теоретических онлайн-курсах. Такой подход давал нестабильные результаты, так как зависел от человеческого фактора. Именно поэтому в компании решили автоматизировать процесс обучения с помощью технологий виртуальной реальности и искусственного интеллекта.

Новая образовательная VR-платформа поддерживает полный цикл развития навыков персонала: автоматизирует обучение и аттестации с помощью ИИ, позволяет создавать собственные сценарии, а также предоставляет детальную аналитику всех тренировок. На текущий момент сотрудникам ретейлера доступны 372 симуляции различной сложности, каждая из которых воспроизводит реальную ситуацию общения с клиентами в торговом зале.

VR-система создает реалистичную среду, имитирующую рабочее пространство. Персонал обучается в виртуальной копии магазина, где взаимодействует с разными типами клиентов — от спешащих родителей с детьми до требовательных покупателей с конкретными запросами. Встроенные алгоритмы на базе искусственного интеллекта распознают свободную речь консультанта в реальном времени и оценивают правильность терминологии, структуру, логику и убедительность высказываний. Виртуальный наставник сопровождает сотрудника на каждом этапе, объясняя ошибки и предлагая корректные варианты действий.

Тренировка длится всего 5-7 минут и вписывается в рабочий график сотрудников, что позволяет учиться без отрыва от работы. Чтобы сотрудники не переутомлялись, система автоматически отключается через 25 минут тренировочной сессии. Для полного освоения курса консультанты должны пройти все обучающие модули трижды в течение месяца.

На сегодняшний день сотрудники «Золотого Яблока» прошли 365 тыс. виртуальных тренировок. Внедрение нового формата обучения значительно сократило срок адаптации новичков — с нескольких недель до нескольких дней. Нагрузка на менеджеров снизилась почти вдвое: теперь руководители получают детальные отчеты, видят сильные и слабые стороны команды и могут точечно подключаться к процессу. В среднем по сети выручка брендов, в обучении по которым применялись VR-сценарии, выросла на 19%, а личные продажи сотрудников, прошедших обучение в виртуальной среде, увеличились более чем на 25%.

Еще одним важным результатом стала унификация знаний по всей сети ретейлера. Снижение зависимости образовательного процесса от личности и знаний обучающего стандартизировало информацию о брендах и продуктах — все консультанты получают одинаковую информацию в равном объеме. Это обеспечивает одинаковый уровень сервиса во всех магазинах компании независимо от их географического расположения.

Евгений Кузнецов, генеральный директор VR Supersonic, сказал: «Сотрудничество с «Золотым Яблоком» наглядно демонстрирует, как виртуальная реальность трансформирует традиционные подходы к обучению персонала в ретейле. Ключевая ценность нашей VR-платформы в том, что она позволяет экспертам внутри компании самостоятельно создавать VR-тренировки, а также получать прозрачную аналитику по использованию системы. Сотрудники же могут отрабатывать практические навыки в безопасной среде, которая максимально приближена к реальности. Алгоритмы ИИ анализируют каждое взаимодействие и предоставляют объективную обратную связь каждому сотруднику индивидуально. Особенно важно, что система позволяет учиться без отрыва от работы, встраиваясь в привычный график сотрудников. Результаты, которых достигли коллеги из «Золотого Яблока», наглядно подтверждают эффективность VR как инструмента для тренировки сложных навыков продаж и консультаций».

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