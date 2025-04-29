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«ТЭК-Торг» интегрировала в экосистему сервисов новое решение на базе ИИ для ускоренного поиска поставщиков и сравнения цен

ЭТП «ТЭК-Торг» интегрировала в работу площадки новый сервис на основе технологий искусственного интеллекта для участников закупок на базе стороннего решения («Купец CRM»). Новое ИТ-решение встроено в комплекс сервисов «Цифровой помощник». Об этом CNews сообщили представители «ТЭК-Торг».

Разработанный на основе ИИ-решений и алгоритмов сервис позволяет автоматизировать процессы поиска и опроса поставщиков, по конкретной номенклатуре. При этом рассылка запросов осуществляется не по некой закрытой базе, а по актуальным данным релевантных компаний, которые сервис берет в режиме реального времени из Интернета на страницах выдачи в поисковых системах. Далее система самостоятельно направляет запрос предложения, собирает и анализирует присланные коммерческие предложения. С недавнего времени система также обладает функционалом приглашения к участию в тендере на закупку, размещенную на ЭТП «ТЭК-Торг».

Данил Сидоров, директор дирекции по 223-ФЗ и Коммерческим закупкам АО «ТЭК-Торг»: «Одна из главных особенностей этого сервиса в том, что за счет использования функции искусственного интеллекта наши заказчики экономят от двух часов на каждом запросе коммерческих предложений, не говоря уже что избавляются от рутиной и откровенно самой профильной работы. Кроме того, применение таких сервисов позволяет проводить регулярный мониторинг, обновлять и актуализировать базу поставщиков, что для нас как для ЭТП является одной из приоритетных задач».

«Цифровой помощник» - экосистема сервисов внутри ЭТП «ТЭК-Торг», помогающая заказчикам более эффективно строить работу в области снабжения.

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