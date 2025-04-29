Продажи нового смартфона Poco C71 начались в России

Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и «умных» устройств Xiaomi и Poco, представляет на российском рынке Poco C71, новый современный смартфон начального уровня, предлагающий одно из лучших в своем классе аппаратных обеспечений, изысканный дизайн и непревзойденный пользовательский опыт. Poco C71 оснащен большим дисплеем и мощным восьмиядерным процессором в сочетании с усовершенствованной системой из двух камер с основным модулем на 32 Мп с искусственным интеллектом. Смартфон выполнен в стильном дизайне, характерном для флагманских мобильных устройств. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Не уступающий более дорогим моделям Poco C71 оснащен восьмиядерным чипсетом UNISOC T7250, который обеспечивает повышение производительности до 83% по сравнению с предыдущим поколением, и имеет оценку в бенчмарке AnTuTu равную 266 353 баллу (данные протестированы на основе AnTuTu v10.4.4 во внутренних лабораториях Pосо, фактические результаты могут отличаться). Poco C71, обеспечивающий бесперебойную работу в мобильных играх, быструю загрузку и переключение приложений, доступен в конфигурациях с объемом встроенной памяти до 128 ГБ и поддержкой дополнительного расширения памяти до 8 ГБ (расширение до 8Гб оперативной памяти доступно на версии с 4Гб оперативной памяти; для дополнительной оперативной памяти потребуется соответствующий объем ПЗУ; фактическая емкость расширения оперативной памяти зависит от модели и объема памяти).

Poco C71 предлагает широкий 6,88-дюймовый дисплей. А за счет разрешения 1640*720, впечатляющего соотношения экрана к корпусу (90%) и широкого «кинематографического» соотношения сторон (20.5:9) он обеспечивает улучшенные возможности для просмотра мультимедийного контента. Частота обновления AdaptiveSync 120 Гц (частота обновления может быть увеличена до 120 Гц для поддерживаемых приложений), обеспечивает удобство работы пользователя при различных сценариях. Для обеспечения комфорта глаз при длительном использовании Poco C71 оснащен (функция Circadian Friendly может быть добавлена через OTA-обновление) TÜV Rheinland Low Blue Light (аппаратное решение), TÜV Rheinland Flicker-Free и TÜV Rheinland Circadian Friendly с функцией DC dimming для снижения зрительного напряжения и обеспечения бесперебойного просмотра без мерцания даже при низкой яркости.

Poco C71 оснащен недавно обновленной 32-мегапиксельной системой из двух камер с искусственным интеллектом. Его широкий сенсор пропускает на 18% (данные протестированы внутренними лабораториями Pосо, речь идет о сравнении с Pосо C61) больше света по сравнению с предыдущими поколениями. Смартфон обеспечивает ночную съемку с улучшенной детализацией и яркостью в условиях низкой освещенности. Усовершенствованная фронтальная селфи-камера с разрешением 8 Мп позволяет создавать естественные портретные фотографии с впечатляющей детализацией, а функция мягкой подсветки освещает портреты, позволяя делать ясные снимки в темных условиях.

Poco C71 сочетает в себе превосходное качество сборки и стильный дизайн, благодаря тонкому корпусу диаметром 8,26 мм (данные протестированы внутренними лабораториями Pосо, фактические результаты могут отличаться) и эффектному оформлению камеры. Модель представлена в трех цветовых вариантах: черном, золотом и синем.

Оснащенный долговечным аккумулятором емкостью 5200 мАч (5200 мАч — это типичное значение, протестированное внутренними лабораториями Pосо, фактическая емкость может отличаться) Poco C71 будет верным спутником в течение всего дня, обеспечивая более 20 часов (данные получены из внутренних лабораторий Pосо, фактические результаты могут отличаться) непрерывного воспроизведения видео и более девяти часов мобильных игр на одной зарядке. Poco C71, поддерживающий быструю зарядку мощностью 15 Вт, рассчитан на длительный срок службы аккумулятора и протестирован на сохранение работоспособности даже после тысячи циклов зарядки (данные указывают на то, что после тысячи циклов автономной работы емкость батареи составляет 80% или более, данные протестированы внутренними лабораториями Pосо, фактические результаты могут отличаться) Смартфон создан с упором на долговечность. Он прошел аппаратное тестирование 3,5-мм разъема для наушников и порта USB type-C. Дополнительное удобство обеспечивает боковой сенсор отпечатков пальцев и поддержка распознавания лиц с помощью искусственного интеллекта.

Poco C71 доступен в трех цветовых вариантах: черном, золотом и синем в следующих вариантах памяти: 3 ГБ + 64 ГБ по рекомендованной розничной цене — 5,99 тыс. руб.; 4 ГБ + 128 ГБ по рекомендованной розничной цене — 7,99 тыс. руб.

Устройство будет доступно в торговых сетях: Beeline, «Ситилинк», Ozon, «Яндекс Маркет», «Мегафон», «Ого!», «Холодильник.ру», «Онлайн Трейд.ру».

С 29 апреля по 31 мая 2025 г. первые покупатели смогут приобрести Poco C71 по специальной цене: 3 ГБ + 64 ГБ — 5,49 тыс. руб.; 4 ГБ + 128 ГБ — 7,49 тыс. руб.

Наличие смартфонов в определенных каналах продаж может варьироваться в зависимости от срока поступления продукции.