Каждый третий россиянин не доверяет ИИ из-за того, что боится утечки данных

Треть (35%) российских специалистов не доверяют технологиям искусственного интеллекта из-за рисков, связанных с конфиденциальностью. Такой вывод следует из исследования Ingate Group. В нем приняли участие более 1000 респондентов — это собственники бизнеса и специалисты в таких отраслях, как торговля, маркетинг, строительство, ИТ, производство. Об этом CNews сообщили представители Ingate Group.

Другими ограничениями для внедрения ИИ в свою работу стали отсутствие глубоких знаний в составлении запросов к нейросетям (47%) и недоверие к ИИ в целом (42%). Еще одной сложностью опрошенные назвали нехватку специалистов, которые умеют работать с ИИ-инструментами. В 2025 г. этот показатель отмечали в 1,5 раза реже, чем в 2024 г. (38% в 2025 году против 50% в 2024 г.). По мнению аналитиков Ingate Group, это может говорить о большем вкладе работодателей в образование сотрудников в сфере ИИ.

Опрошенные в целом отмечают интерес к обучению по работе с нейросетями. Каждый третий (34%) специалист изучал материалы из открытого доступа, еще 38% респондентов планирует пройти образовательные курсы — их доля выросла на 5 п.п. по сравнению с 2024 г. Для обучения специалисты предпочитают такие образовательные платформы, как Skillbox, «Яндекс Практикум», «Нетология», Skillfactory и GeekBrains.

Среди респондентов увеличилась доля тех, кто владеет ИИ на базовом уровне — до 45% против 40% в 2024 г. Однако только 12% из тех, кто хорошо осведомлен и следит за развитием технологий ИИ, оценивает свой уровень владения нейросетями как высокий — этот показатель остался неизменным с 2024 г.

Какие задачи чаще всего поручают ИИ

Создание текстов (69%), создание изображений (67%), анализ, обработка, классификация данных (42%), генерация идей и концепций (40%), обработка запросов клиентов (31%).

Быстрее всех осваивает ИИ-инструменты крупный бизнес. Если в 2024 г. доля тех, кто оценивает свой уровень владения нейросетями как средний и выше, составляла 51% в данном сегменте, то в 2025 г. она выросла до 68%. Больше половины (66%) руководителей из числа опрошенных планирует выделять бюджет на технологии ИИ в 2025 г., а каждый пятый (17%) уже это сделал. Эта статья расходов может включать приобретение доступа к различным инструментам ИИ, а также обучение сотрудников компании.

Какие выгоды от использования ИИ

Увеличение скорости выполнения задач (73%), снижение времени на анализ больших объемов данных (45%), расширение времени для креативности и инноваций (44%), увеличение производительности команды и отдельных сотрудников (37%).

«Ingate Group проводит «Исследование о возможностях ИИ для бизнеса» второй год подряд, что позволяет нам всем оценить динамику проникновения технологий в бизнес-процессы компаний. В 2025 г. специалисты все больше понимают, что ИИ — это фундаментальная технология, повышающая производительность сотрудника. В отличие от других революционных технологий, скорость проникновения ИИ в общество на порядок превышает все установленные ранее планки. ИИ-инструменты уже играют одну из ключевых ролей в digital-сфере и продолжают расширять свое влияние. Поэтому компаниям и специалистам, которые еще не успели использовать возможности ИИ, важно не отставать и попробовать внедрить новые технологии в свои процессы», — отметил генеральный директор Ingate Group Никита Андросов.