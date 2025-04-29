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GMCS выводит на рынок HR-сервисы на базе Websoft HCM и GPT-технологий

GMCS (входит в ГК «МТ-Интеграция») запускает собственную линейку цифровых сервисов для управления персоналом на платформе Websoft HCM и российских нейросетей. В нее входят сервисы для создания цифровых профилей сотрудников, представления команд, умного поиска специалистов и учета рабочего времени. Об этом CNews сообщили представители GMCS.

Сервис «Цифровой профиль сотрудника» является универсальным помощником управления командами, объединяя данные о каждом сотруднике — от базовых анкетных сведений до опыта реализации проектов и полученных результатов. Создание «цифрового двойника» сотрудника существенно упрощает подбор персонала, обеспечивает прозрачность взаимодействий между подразделениями и повышает эффективность внутренней коммуникации.

GPT-сервис представления команд является расширением к цифровому профилю сотрудника, позволяя автоматически создавать официальные и более творческие описания сотрудников для различных задач: онбординг, предоставление внешнему контрагенту, оформление тендерных документов, участие в мероприятиях и т.п. Генерация осуществляется с помощью российских нейросетей Yandex.GPT и GigaChat.

Сервис «Умный поиск специалистов» построен на основе «Цифрового профиля сотрудника» и помогает планировать проекты, улучшать управляемость ресурсами и находить необходимые экспертные знания для команд. Доступен многоуровневый поиск по таким параметрам, как анкетные данные, профессиональная квалификация, опыт участия и роли в проектах, географическое расположение, личные предпочтения и прочие критерии. Наличие фильтров и сортировки делает отбор кандидатов простым процессом, что повышает эффективность подбора специалистов для любых внешних или внутренних проектов.

Сервис «Управление проектами и учет рабочего времени» предназначен для формирования состава участников проекта, учета отработанного времени и отслеживания основных метрик проекта (себестоимость, сроки). Решение позволяет отслеживать и управлять рабочим временем сотрудников, повышать их производительность и оптимально распределять ресурсы.

«Предлагаемые решения разработаны на основе российских технологий и опираются на наш многолетний опыт автоматизации HR-процессов и тесного взаимодействия с десятками HR-директоров. Их применение позволяет оперативно собирать и своевременно получать актуальную информацию о сотрудниках без утомительного ручного обновления, повышать эффективность подбора персонала, облегчать работу HR-команд и обеспечивать прозрачность процессов управления проектами и людьми. Мы убеждены, что эти инструменты выведут управление персоналом на новый уровень, обеспечив значительный рост эффективности бизнеса», — сказала Галина Хруслова, руководитель дирекции HR-решений GMCS.

«Наша платформа, Websoft HCM, с самого начала создавалась как максимально гибкое и интегрируемое решение, чтобы партнеры могли выполнять проекты, учитывая специфику каждого клиента. Мы рады, что GMCS совместила свою экспертизу с нашим подходом и создала новые решения, которые напрямую будут влиять на эффективность HR-процессов. С учетом грядущих архитектурных изменений развитие платформы станет еще доступнее, быстрее и позволит легче масштабировать результаты», — отметил Артур Захарян, директор по стратегии Websoft.

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