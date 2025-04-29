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«Абсолют Банк» улучшает адаптацию сотрудников с помощью сервиса «Поток Адаптация»

«Абсолют Банк» внедрил сервис «Поток Адаптация» для оптимизации онбординга новых сотрудников. Внедрение HR-автоматизации позволило банку сократить время на оформление новых сотрудников на 17% и снизить текучесть кадров на 5%, демонстрируя эффективность автоматизации в HR-управлении. Об этом CNews сообщили представители «Абсолют Банка».

Банк имеет три тыс. сотрудников и присутствует в 24 регионах России. До внедрения «Поток Адаптации» процесс адаптации в «Абсолют Банке» был неструктурированным и хаотичным из-за территориальной распределенности команд. Это приводило к высокой текучести сотрудников на испытательном сроке и недостаточной доходимости новичков до оформления. Основной целью стало создание прозрачной коммуникации с новыми сотрудниками и их активное вовлечение в корпоративную жизнь.

После внедрения «Поток Адаптации» в «Абсолют Банке» был создан интерактивный онбординг с двумя треками: для головного офиса и розничной сети. Новички проходят онбординг в игровом формате, что повышает их вовлеченность. Трек для розницы состоит из семи уровней, включая преонбординг, который помогает будущим сотрудникам подготовиться к работе, снижая стресс и повышая заинтересованность. Отдельный трек для розницы был выбран из-за высокой текучести сотрудников и низкой вовлеченности новичков в корпоративную жизнь.

За неделю до трудоустройства новички получают доступ к сервису, где в приложении новички получают приветствие, информацию о банке, руководителе, оформлении, зарплатной карте и графике работы. Сервис напоминает о дате начала работы через пуш-уведомления.

Внедрение «Поток Адаптации» способствовало: снижению обращений новичков к рекрутерам на 90%; увеличению успешных аттестаций на 20%; сокращению времени оформления на 17%; снижению текучести сотрудников на 5% в первые три месяца работы.

«Мы мотивируем новых сотрудников проходить уровни трека, используя внутреннюю валюту — «рыжики». За выполнение задач, таких как прохождение трека или публикация о себе в соцсети, сотрудники получают «рыжики», которые можно обменять на корпоративный мерч. Этот подход делает онбординг увлекательным и мотивирует новичков активно участвовать в процессе адаптации», — сказала Лия Федченко, руководитель подбора и адаптации персонала «Абсолют Банка».

«Сервис «Поток Адаптация» стал важным инструментом для «Абсолют Банка», позволяя банку оперативно адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и сохранять лидерские позиции в банковском секторе», — сказал Сергей Ахметов, генеральный директор HRеech-компании «Поток».

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