Navicon внедрил импортонезависимую платформу Optimacros для Astrum Entertainment

Системный интегратор и разработчик Navicon внедрил импортонезависимую платформу Optimacros для разработчика и издателя игр, компании Astrum Entertainment. Миграция данных из Excel в CPM-систему позволила заказчику автоматизировать процесс финансового планирования, одновременно обновив методологию бюджетирования. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

Astrum Entertainment раньше тестировала различные инструменты для управления бюджетированием и финансовым планированием. В текущих реалиях в Astrum Entertainment решили сосредоточиться на автоматизации этих процессов с использованием отечественного программного обеспечения.

Для решения этой задачи была выбрана импортонезависимая платформа Optimacros, которая позволяет проводить расчеты и перерасчет моделей «на лету» за счет технологий in-memory вычислений, предлагает возможности self-service настройки, благодаря чему заказчик смог построить внутренний центр компетенций и взять поддержку и развитие системы на себя. Кроме того, платформа Optimacros интегрируется с большинством корпоративных систем, в том числе отечественных, и встраивается в любую инфраструктуру заказчика. Продукт входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Внедрением занялась команда системного интегратора и разработчика Navicon. ИТ-компания обладает почти 20-летним опытом автоматизации задач бюджетирования. Navicon предложил гибкий подход к функциональным рамкам проекта, работу по современной методологии Agile, а также возможность минимально вовлекать в проектные задачи команду заказчика.

Перед командой системного интегратора встала задача автоматизации процессов бюджетирования и финансового планирования и их полного переноса из разрозненного набора Excel файлов в централизованную CPM-систему. При этом было важно обновить методологию бюджетирования с учетом динамично развивающегося рынка и ввести улучшения в существующий процесс.

В рамках проекта требовалось создать в системе Optimacros четыре модели.

Первая модель — бюджетирование — автоматизирует процессы управления бюджетом. Вторая модель, Data Hub, представляет собой хранилище справочных данных, которое обеспечивает согласованность справочников и общих данных в рамках экосистемы. Модель User Access обеспечивает централизованное управление ролями и правами доступа для конкретных пользователей между различными моделями. И, наконец, модель Actual отвечает за хранение фактических данных и работу с ними.

Ключевая особенность созданной системы — это централизованное управление справочниками. Все справочники находятся в одном месте, где их можно корректировать, обновлять, а затем единообразно переносить данные во все модели, где они используются. Это позволяет избежать ошибок и несоответствий. Таким образом, система обеспечивает не только интеграцию с различными источниками финансовых данных, но и сбор фактических данных в необходимых разрезах и возможность их анализа, а также функцию управления потоками данных и контроля актуальности данных для всего контура бюджетирования.

«Проект, реализованный для Astrum Entertainment, еще раз показал экспертизу и огромный опыт нашей команды в решении задач, связанных с финансовым планированием и бюджетированием. Мы смогли в сжатые сроки и с минимальным вовлечением сотрудников со стороны заказчика не только внедрить в компании новое решение на платформе Optimacros, но и пересмотреть внутрикорпоративный процесс компании. Мы благодарны за такое доверие, оказанное нашей команде», — отметила Юлия Романова, руководитель S&OP департамента Navicon.

«Внедрение Optimacros позволило нам заново пересмотреть и проанализировать бизнес-процессы, связанные с финансовым планированием. Мы также снизили риски, связанные с использованием Excel и других инструментов — Optimacros на текущем этапе демонстрирует отличные результаты в работе с нашими объемами данных, без проблем и сбоев. А благодаря развитию центра компетенций в сотрудничестве с командой Navicon у нас появился специалист, который сможет в дальнейшем корректировать и развивать систему», — отметил Дмитрий Бутников, ИТ-директор компании Astrum Entertainment.