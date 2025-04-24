ГК Softline включила в продуктовый портфель платформу GMonit

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, заключила соглашение о партнерстве с «Хайперсофтлаб», разработчиком Full Stack Observability платформы GMonit. Клиенты группы компаний получат новый инструмент для мониторинга и управления состоянием сервисов, который входит в реестр отечественного ПО Минцифры. Это сотрудничество соответствует стратегии ГК Softline по развитию продуктов российских ИТ-производителей. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Благодаря платформе GMonit заказчики ГК Softline смогут отслеживать работу используемых приложений в режиме реального времени, выявлять проблемы и реагировать на них. Карта сервисов обеспечит визуализацию компонентов приложения и характера взаимосвязи между ними. Трассировка транзакций детализирует запросы между связанными сервисами. Заказчики смогут проводить мониторинг внешних интеграций, инфраструктуры, frontend, а также пользоваться рядом настраиваемых дашбордов, чтобы составить полное представление о работе каждого сервиса. Версия Standard позволит анализировать производительность приложений, а Enterprise — контролировать бизнес-процессы и проводить аналитику различных сегментов.

«Понимание потребностей бизнеса и выбор эффективных решений всегда были важны для ГК Softline. Предлагая заказчикам платформу GMonit, мы поможем им оптимизировать бизнес-процессы и улучшить взаимодействие внутри команд. Подробный анализ функционирования сервисов ускорит работу с инцидентами, улучшит прогнозирование аномалий, а значит, поможет предотвращать их возникновение», — сказала Камилла Сакаева, руководитель направления безопасной разработки ГК Softline.

«Мы рады возможности работать с ГК Softline, которая охватывает обширные территории. Это сотрудничество позволит нам расширить присутствие в ритейле и других сферах бизнеса. В группе компаний работает множество опытных специалистов, в компетенциях которых мы не сомневаемся. В свою очередь, мы готовы оказывать коллегам поддержку на всех этапах внедрения продукта и надеемся, что со временем откроем новые горизонты этого партнерства», — сказал Игорь Пустоветов, генеральный директор GMonit.