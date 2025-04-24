«Черноголовка» организовала деловые коммуникации на платформе «МТС Линк»

«МТС Линк», платформа для онлайн-коммуникаций и совместной работы, стала основным решением для деловых коммуникаций группы компаний «Черноголовка». «МТС Линк» используют сотрудники производственных площадок и офисов «Черноголовки», а также представители партнерской сети холдинга.

«Черноголовка» внедрила «МТС Линк» в качестве основной платформы для внутренних коммуникаций. С помощью сервиса Встречи в компании проводят совещания, в том числе масштабные собрания с участием сотрудников площадок, расположенных в разных регионах России. Для визуализации идей на онлайн-встречах команда использует «МТС Линк Доски». Офисные сотрудники пользуются возможностью быстро созваниваться с коллегами из переговорных комнат благодаря установке в них мини-ПК с учетными записями «МТС Линк».

Для ежедневной переписки и оперативного решения рабочих вопросов команда «Черноголовки» применяет корпоративный мессенджер «Чаты», где реализована возможность не только индивидуального общения, но и в группах. Также в мессенджере созданы тематические и новостные каналы группы компаний.

«Черноголовка» повышает эффективность коммуникаций с помощью инструментов «МТС Линк» на основе искусственного интеллекта (ИИ). Например, ИИ-расшифровка и саммаризация встреч освобождает пользователей от необходимости пересматривать записи. Также популярностью пользуется ИИ-ассистент в «Чатах»: он составляет краткие итоги переписок – таким образом, читать каждое сообщение не приходится.

Сервисами «МТС Линк» пользуется не только штат группы компаний, но и представители компаний-партнеров. В 2025 г. «Черноголовка» планирует увеличивать количество гостевых доступов для партнеров, чтобы всё деловое общение сотрудников проходило на единой платформе.

«Мы постоянно расширяемся: растет численность сотрудников, появляются новые производственные площадки – только за последние два года в группу вошли активы компаний Kellogg’s и Kraft Heinz. Масштаб и география бизнеса требуют внедрения единой платформы для онлайн-коммуникаций. Мы искали российский сервис с функциональностью, которая бы позволила заменить Microsoft Teams, и ответом стала экосистема «МТС Линк». Решение стабильно работает при проведении масштабных онлайн-мероприятий и реализации нестандартных сценариев, таких как, например, трансляции с заводов. Особенно хотелось бы отметить качество и скорость техподдержки «МТС Линк» – специалисты всегда готовы помочь с настройкой программного обеспечения и обучением его применению», – отметил интеграционный директор по ИТ УК «Черноголовка» Дмитрий Старостов.

«Опыт “Черноголовки” – яркий пример того, как цифровые платформы становятся опорой непрерывности рабочих процессов в крупном бизнесе. Заводы группы расположены в нескольких часовых поясах, от Смоленской области до Барнаула. Качественные онлайн-коммуникации – это то, что позволяет подразделениям всегда оставаться на связи, выполнять свои функции, при этом сокращая расходы на командировки. Мы надеемся, что в будущем компания продолжит расширять количество сценариев применения наших сервисов и наращивать охваты онлайн-мероприятий. Мы со своей стороны планируем внедрять новые инструменты для повышения эффективности делового общения в промышленных организациях, в том числе на основе ИИ», – отметил коммерческий директор «МТС Линк» Дмитрий Головин.