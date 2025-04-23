Виртуальный музей русского модельера Н. П. Ламановой и ее соратниц откроется на «3D Платформе»

Платформа для креативных индустрий «3D Платформа» и Культурно-просветительский фонд «Магия моды» заканчивают работу над первым виртуальным 3D-музеем костюмов русского модельера Н.П. Ламановой и ее соратниц. Проект, включающий 45 костюмов в формате 3D-визуализаций, посвящается гению русской моды в преддверии ее юбилея в 2026 г. (1861-1941 гг.). Об этом CNews сообщили представители «3D Платформы».

«В 2026 г. исполнится 10 лет нашему фонду — центру притяжения талантов и единомышленников. Все началось в 2016 г., с призыва к поклонникам гения русской моды Надежды Петровны Ламановой — воссоздать некоторые шедевры из ее несохранившегося наследия. Откликнулись добровольцы со всей страны. В результате, за свои средства союз создал 25 реконструкций костюмов русского мэтра. 26 декабря 2016 г. все эти ансамбли были представлены в Москве на юбилейной выставке «Гений в юбке» в честь 155-летия ее рождения. Теперь день рождения Н.П. Ламановой мы празднуем и как день рождения нашего фонда», — сказала президент фонда «Магия моды» Наталия Козлова.

«Формат виртуального 3D-музея позволяет современно и доступно представить наследие Надежды Петровны. Безусловно, применение новых технологий визуализации привлечет интерес молодежной аудитории к проекту и представленные работы станут источником вдохновения молодых дизайнеров. С нетерпением жду открытия!», — сказал генеральный директор «3D Платформы» Константин Попов.