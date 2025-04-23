CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Виртуальный музей русского модельера Н. П. Ламановой и ее соратниц откроется на «3D Платформе»

Платформа для креативных индустрий «3D Платформа» и Культурно-просветительский фонд «Магия моды» заканчивают работу над первым виртуальным 3D-музеем костюмов русского модельера Н.П. Ламановой и ее соратниц. Проект, включающий 45 костюмов в формате 3D-визуализаций, посвящается гению русской моды в преддверии ее юбилея в 2026 г. (1861-1941 гг.). Об этом CNews сообщили представители «3D Платформы».

«В 2026 г. исполнится 10 лет нашему фонду — центру притяжения талантов и единомышленников. Все началось в 2016 г., с призыва к поклонникам гения русской моды Надежды Петровны Ламановой — воссоздать некоторые шедевры из ее несохранившегося наследия. Откликнулись добровольцы со всей страны. В результате, за свои средства союз создал 25 реконструкций костюмов русского мэтра. 26 декабря 2016 г. все эти ансамбли были представлены в Москве на юбилейной выставке «Гений в юбке» в честь 155-летия ее рождения. Теперь день рождения Н.П. Ламановой мы празднуем и как день рождения нашего фонда», — сказала президент фонда «Магия моды» Наталия Козлова.

«Формат виртуального 3D-музея позволяет современно и доступно представить наследие Надежды Петровны. Безусловно, применение новых технологий визуализации привлечет интерес молодежной аудитории к проекту и представленные работы станут источником вдохновения молодых дизайнеров. С нетерпением жду открытия!», — сказал генеральный директор «3D Платформы» Константин Попов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Минобороны России создается структура для ускоренной разработки и выпуска морских беспилотников

Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025

Сервис для общения с ИИ увеличил число пользователей вдвое за полгода

В США взлет популярности мессенджеров с шифрованием после скандала с утечкой данных у министра обороны

Арестован глава департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии по делу о мошенничестве с ИТ-проектами

Выручка крупного российского интегратора подскочила на 3 миллиарда

Конференции

Low-code и no-code 2025

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153