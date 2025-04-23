«Цифра» разработала отраслевое MES-решение для горной добычи

ГК «Цифра» разработала «Горный MES», систему управления производственными процессами для горно-обогатительных комплексов. Она базируется на платформе ZIIoT, «Цифра. Конструктор MES» (ранее ZIAK) и «Цифра. Карьер» и может стать единым центром управления производством в горной добыче. Предназначение нового решения — синхронизация работы всех переделов ГОКа для повышения производительности, роста эффективности использования горной техники, оборудования и улучшения качества выпускаемого сырья. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра».

«Горный MES» — это набор построенных на цифровой платформе ZIIoT функциональных модулей управления производственными процессами с учетом отраслевой специфики на всех этапах – добычи, транспортировки и обогащения. Их можно комбинировать между собой в зависимости от потребностей и внедрять поэтапно, при этом получая экономические эффекты на каждом этапе по охваченным переделам.

«В «Горном MES» мы объединили экспертизу дивизиона «Непрерывные производства» в области оптимизации процессов обогащения и дивизиона «Горная промышленность» в диспетчеризации горнотранспортного комплекса на карьерах и подземных рудниках. За счет того, что управление добычными переделами, транспортировкой и обогащением будет вестись в единой системе, можно будет получить намного больший эффект, чем при традиционном подходе, когда для каждого процесса используется отдельное решение. У предприятия будет единая объектная модель, единая нормативно-справочная информация, единый набор достоверных данных о состоянии производства и возможность эффективно выстраивать сквозные процессы, например, в области управления качеством и энергоэффективностью», — сказал генеральный директор ГК «Цифра» Михаил Аронсон.

Предприятия могут начать внедрение комплексной MES-системы с базовых модулей, которые не потребуют значительных изменений в процессах. К ним относятся: производственный учет, мониторинг качества сырья и материалов; диспетчерское управление; мониторинг эффективности оборудования; оперативная отчетность.

Для реализации всего потенциала системы, можно будет добавить расширенный функционал для сквозного управления рудопотоком (объемные и качественные параметры), контроля энергоэффективности, объемно-календарного планирования, а также сквозного оперативного планирования и управления карьером и фабрикой в реальном времени.

«Уже за счет частичной реализации функционала MES в сочетании с ранее внедренной системой диспетчеризации для открытых и подземных горных работ возможен рост производительности ГОКа на 4% и коэффициента использования основного оборудования на 6%, а также до 0,2% повышение извлечения полезного компонента. Это подтверждено проектами цифровизации, в рамках которых мы проводили внедрение отдельных MES-модулей и системы управления горнотранспортным комплексом «Цифра. Карьер». Полная реализация концепции «Горный MES» может дать кратное увеличение этих эффектов», — сказал руководитель дивизиона «Горная промышленность» ГК «Цифра» Николай Годунов.

«Горный MES» — полностью импортонезависимое платформенное решение, подходящее для объектов критической информационной инфраструктуры. Продукт соответствует стандарту ISA-95 для производственных систем и легко интегрируется с горно-геологическим ПО, ERP, АСУТП, системами мониторинга и диагностики горной техники, IoT-устройствами и другими типовыми решениями в горной промышленности.