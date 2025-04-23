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Подмосковный ИТ-дуэт за три месяца выявил 100 тыс. нарушений

В I квартале 2025 г. искусственный интеллект, внедренный в камеры системы «Безопасный регион», помог выявить более 100 тыс. нарушений в различных сферах жизни Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В Подмосковье запущено 10 проектов, в которых искусственный интеллект работает через систему “Безопасный регион”. Например, через видеокамеры нейросеть следит за чистотой на улицах, фиксирует очереди на остановках, несанкционированную торговлю, неправильную парковку и выявляет безнадзорных животных. В I квартале 2025 г. ИТ-дуэт помог оперативно выявить более 100 тыс. различных нарушений», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

За три месяца благодаря искусственному интеллекту было обнаружено около 79 тыс. нарушений порядка на улицах Подмосковья в рамках проекта «Чистая территория». Чаще всего нейросеть находила невывезенный снег и мусор на контейнерной площадке.

Кроме того, в рамках других ИИ-проектов были выявлены 8 тыс. эпизодов несанкционированной торговли на улицах, 4 тыс. случаев образования очередей на остановках общественного транспорта и зафиксировано 670 автомобилей, припаркованных на территории контейнерной площадки.

В Мингосуправления напомнили, что Подмосковье готово поделиться с другими субъектами России своим опытом внедрения технологий искусственного интеллекта в различные сферы деятельности. ИИ-решения Московской области представлены на портале «Цифровой регион», где любой заинтересованный может детально ознакомиться с ними и подать заявку на пилотирование проекта в своем регионе.

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