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Платформа Avelana от WhyHappen и система «Дайлер» от ITROO интегрированы для расширения возможностей омниканальных коммуникаций

Российские разработчики высокотехнологичных решений WhyHappen и ITROO объявили об интеграции своих продуктов: омниканальной платформы Avelana и системы исходящих коммуникаций «Дайлер». Данное решение позволяет бизнесу выстраивать более эффективные и проактивные стратегии клиентского сервиса, объединив инструменты для входящих и исходящих коммуникаций в едином цифровом пространстве. Об этом CNews сообщили представители WhyHappen.

В результате интеграции технологии «Дайлер» от ITROO были встроены в интерфейс платформы Avelana, что расширило функциональность последней и позволило автоматизировать процессы исходящих коммуникаций в рамках единого рабочего окна омниканальной платформы. Объединённая система обеспечивает бесшовный обмен данными, ускоряет обработку обращений и способствует росту качества клиентского обслуживания.

«Avelana уже предлагает широкие возможности для омниканального взаимодействия и охватывает множество каналов коммуникаций. Интеграция с “Дайлером” расширяет возможности Avelana, — сказал Кирилл Поморцев, руководитель проектных решений Avelana. — Теперь наши клиенты могут настраивать и управлять исходящими коммуникациями, включая поддержку режима Predictive, прямо в интерфейсе нашего продукта, что значительно повышает эффективность работы контактных центров».

Avelana — омниканальная платформа от компании WhyHappen, предназначенная для цифровизации контактных центров и автоматизации клиентского сервиса в цифровых, голосовых и текстовых каналах. Модульная архитектура платформы позволяет адаптировать решение под бизнес-процессы заказчиков, обеспечивая масштабируемость и быструю интеграцию, а широкий функционал и набор каналов коммуникаций позволяют выстраивать гибкое взаимодействие с клиентами и эффективную работу контактных центров.

В свою очередь, «Дайлер» от ITROO — система исходящих коммуникаций, поддерживающая Predictive, Progressive, Preview и Agent-less режимы. Решение оптимизирует работу контактных центров, автоматизируя звонки, рассылки и подключение операторов на основе прогнозирования нагрузки. Система обеспечивает эффективное управление контактами и кампаниями, поддерживает интеграцию данных через разнообразные механизмы импорта, отличается крайне высокой производительностью и предоставляет расширенные функции отчетности. Дополнительный функционал платформы позволяет легко интегрироваться с существующими системами заказчика, обеспечивая гибкость и масштабируемость решений.

«Интеграция «Avelana» и «Дайлер» логичный шаг в развитии технологического партнерства нишевых решений, — сказал Дмитрий Архипов, генеральный директор ITROO. — Мы видим устойчивый интерес бизнеса к унифицированным платформам, в которых можно эффективно управлять всеми каналами коммуникации — как входящими, так и исходящими. Благодаря партнерству с WhyHappen мы предлагаем рынку не просто инструмент телемаркетинга, а интеллектуальную платформу для комплексного цифрового взаимодействия с клиентами».

Совместное решение от WhyHappen и ITROO уже доступно для корпоративных заказчиков.

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