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Компания «Дарсил» готовится к цифровой трансформации: комплексное обследование и моделирование перехода на «1С:ERP»

Компания «Дарсил», специализирующаяся на производстве и дистрибуции товаров для дома, начала подготовку к переходу на современную ERP-систему «1С:ERP Управление предприятием 2». Для обеспечения трансформации была привлечена консалтинговая компания assino, которая провела комплексное обследование текущих бизнес-процессов и разработала модель будущей информационной системы. Об этом CNews сообщили представители assino.

В рамках проекта специалисты assino детально проанализировали существующие процессы «Дарсил», выявили узкие места и предложили оптимальные решения для их устранения. Было проведено моделирование ключевых бизнес-процессов с учетом специфики компании, что позволило сформировать четкое представление о будущей системе и ее возможностях.​

Результатом работы стало создание дорожной карты перехода на «:ERP Управление предприятием 2», включающей поэтапный план внедрения, оценку необходимых ресурсов и сроков реализации. Такой подход обеспечивает минимизацию рисков и гарантирует достижение поставленных бизнес-целей.​

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