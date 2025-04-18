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1,4 трлн руб. получили застройщики в Сбербанке с помощью искусственного интеллекта

Сбербанк начал внедрять искусственный интеллект в процесс принятия кредитных решений по проектному финансированию для застройщиков в конце 2023 г. За прошедший период с применением ИИ банк одобрил более 1,4 трлн руб. на проекты строительства жилой недвижимости. Благодаря применению ИИ Сбербанк выдает коммерческое предложение по типовым сделкам финансирования жилья за один день. Далее, если клиент согласен на условия, предложенные ИИ, и после предоставления клиентом документов одобрение происходит за три-пять дней. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Сбер много инвестирует в развитие искусственного интеллекта, благодаря чему мы смогли продвинуться далеко вперед в этой области. Возможности ИИI позволяют нам создавать продукты и решения, которые экономят время наших клиентов и делают взаимодействие с банком удобнее. Сегодня ИИ умеет формировать предложения даже по таким сложным продуктам, как бридж-кредиты и проектное финансирование. Кредитами, одобренными с применением ИИ, уже воспользовались более 700 застройщиков жилой недвижимости — они получили на свои проекты финансирование в размере 1,4 трлн руб. Мы продолжаем этот трек, и скоро у нас появится ИИ-сервис, который будет помогать предпринимателям с заполнением заявки на кредит».

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