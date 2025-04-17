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Sitronics Group: рынку модульных и капитальных дата-центров с ИИ-нагрузкой нужны единые стандарты

Глава профильного департамента Sitronics Group заявил о намерении ИТ-компании участвовать в разработке и продвижении единых нормативов для рынка модульных центров обработки данных (ЦОД), а также призвал участников отрасли объединить усилия для решения этой задачи.

Интерес к технологиям искусственного интеллекта растет по экспоненте, поэтому уже сегодня участники отрасли ЦОДов должны думать над решением таких задач как рост плотности энергопотребления, стандартизация строительства и эксплуатации дата-центров, ориентированных на ИИ-нагрузки, и как в целом сохранить рентабельность бизнеса с учетом технологических требований для развертывания таких центров обработки данных. Такое мнение выразил директор департамента ЦОД Sitronics Group Игорь Анисимов.

Он отметил, что системы с искусственным интеллектом, в первую очередь, требуют бесперебойного электроснабжения и эффективных систем охлаждения для высокоплотных нагрузок. Sitronics Group, в частности, в этом направлении сейчас работает над технологией свободного охлаждения с экономайзерами. Также участникам отрасли нужно решить ряд технологических дилемм в части инфраструктуры для ИИ. Они касаются как выбора форм-фактора серверов (стандартный или OCP), так и определения оптимальной температуры теплоносителя на входе в стойку и на уровне процессора, вопроса совмещения зон для стандартных и ИИ-вычислений в рамках одного ЦОДа, мощности инженерных систем и многих других аспектов.

«Сегодня нет единого стандарта для центров обработки данных с ИИ-нагрузкой, который позволил бы снизить капитальные затраты за счет уменьшения затрат на разработку уникальных решений для каждого ЦОД. Стандартизация позволит проработать совместимость инфраструктуры ЦОД с системами ИИ. Мы намерены активно участвовать в этом процессе, особенно в части разработки стандартов для модульных ЦОД, которые, на наш взгляд, обладают большим потенциалом для эффективного размещения систем искусственного интеллекта», – сказал Игорь Анисимов.

Глава департамента центров обработки данных ИТ-компании также подчеркнул, что модульный ЦОД быстрее всего позволяет заказчику развернуть платформу для ИИ, взяв мощности в аренду, или же, масштабируя собственные существующие типовыми модулями. Sitronics Group на этом рынке занимает нишу Prefab-решений – дата-центров с максимально коротким сроком ввода в эксплуатацию, то есть. с высокой степенью заводской готовности продукта. Они не требуют дополнительного проектирования и могут быть оперативно развернуты на нужной площадке.

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