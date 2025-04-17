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«МегаФон» «прокачал» 4G для жителей Сухобузимского района

Более 9 тыс. жителей Красноярского края получили покрытие LTE-сети и высокую скорость передачи данных. «МегаФон» построил объекты связи в семи населенных пунктах Сухобузимского района – Атаманово, Седельниково, Шила, Шилинка, Бузим, Воробино и Сухобузимское. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые базовые станции работают сразу в нескольких диапазонах. Высокочастотный обеспечивает оптимальную емкость сети для большого количества пользователей и увеличенную скорость мобильного интернета, оставшиеся два — среднечастотный и низкочастотный — уверенное покрытие и стабильную передачу LTE-сигнала на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений. Согласно замерам, проведенным инженерами компании, она составляет 80 Мбит/с, а в отдельных локациях пиковые показатели достигают 100 Мбит/с.

Благодаря быстрому 4G работникам школ, детских садов и домов культуры стало проще готовиться к занятиям, организовывать различные мероприятия и активности для местных жителей, а подрастающему поколению — пользоваться образовательными платформами, электронным журналом или просто «сидеть в интернете». Также сельчане могут получить дистанционную консультацию узких медицинских специалистов, которых в населенном пункте нет.

«Расширение доступности 4G является важной частью работы компании в регионе. Мы стремимся к тому, чтобы создать равные «цифровые» возможности для всех абонентов, независимо от того, где они живут — в крупном городе или маленькой деревне. Установленное в этих населенных пунктах телеком-оборудование станет технологическим подспорьем для комфортного проживания жителей в части обучения, решения разных бытовых вопросов, трудоустройства на удаленную работу и приятного времяпрепровождения», – сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

Развитие телеком-инфраструктуры в Сухобузимском районе расширило зону обслуживания технологии VoLTE – цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

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