«Мажордом» произвела интеграцию с вентиляцией Turkov

ИТ-компания «Философт» и производитель вентиляционных систем Turkov завершили интеграцию своих технологий. Теперь жители домов, подключенных к цифровому дворецкому «Мажордом» могут управлять вентиляционным оборудованием Turkov через мобильное приложение, что позволит более комфортно и оперативно регулировать микроклимат в помещении.

Интеграция с вентиляционными системами Turkov предоставляет возможность как ручного управления обдувом и скоростью циркуляции воздуха, так и настройки автоматических сценариев работы. Вентиляция может включаться в зависимости от различных параметров, таких как время суток, уровень углекислого газа и уровень загрязнения воздуха. Это позволяет поддерживать оптимальный микроклимат в квартирах.

Пользователи могут настраивать параметры работы системы под свои потребности. Например, система может автоматически активироваться для проветривания помещений или включаться при повышении уровня загрязнения воздуха.

Интеграция также включает возможность получения уведомлений о состоянии вентиляции и возможных неисправностях оборудования, что позволяет своевременно реагировать на возникающие проблемы. Автоматизация процессов управления вентиляцией помогает оптимизировать работу системы в зависимости от реальных условий, что может привести к снижению энергозатрат.