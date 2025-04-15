«Динамические Системы» и МГРИ заключили соглашение о партнерстве

Шагом на пути к цифровизации и инновациям в области геологии стало соглашение о технологическом партнерстве между компанией-разработчиком программного обеспечения «Динамические Системы» и Российским государственным геологоразведочным университетом имени Серго Орджоникидзе (МГРИ). Это сотрудничество открывает новые горизонты для обеих сторон и обещает прорывы в сфере минерально-сырьевого комплекса. Об этом CNews сообщили представители компании «Динамические Системы».

Согласно условиям соглашения, стороны будут обмениваться технологиями и научно-практическими достижениями, а также совместно участвовать в исследовательских проектах. В центре внимания — разработка, совершенствование и интеграция технологий искусственного интеллекта и цифровых двойников, которые станут основой для повышения эффективности и безопасности на горнодобывающих предприятиях.

«Партнерское соглашение, которое наша компания заключила с геологоразведочным университетом, — важный шаг на пути к укреплению технологического лидерства в области цифрового недропользования. Совместная работа с МГРИ позволит объединить передовые научные знания, аппаратную базу и современные программные разработки в сфере искусственного интеллекта и цифровых двойников. Это откроет новые перспективы для отрасли», — отметил заместитель генерального директора ООО «Динамические Системы», член Комитета Торгово-промышленной палаты России по промышленной безопасности Олег Курпатов.

МГРИ участвует в разработке технологий, способствующих развитию геологических исследований. Директор по цифровизации и инновациям МГРИ Михаил Нагайцев подчеркнул важность сотрудничества: «Сотрудничество между специалистами разных сфер способствует созданию инновационных решений, которые направлены на развитие экономики и повышение конкурентоспособности страны на мировом уровне. Коллаборация в сфере разработки суперкомпьютеров и специализированных программных продуктов является ключевым фактором для достижения прогресса в различных отраслях, включая геологию и недропользование».

Суперкомпьютер «Геоинтеллект», созданный в МГРИ, станет важным инструментом для ускорения сложных математических расчетов на основе больших данных. Это позволит создавать имитационные модели и цифровые двойники предприятий, что в свою очередь значительно упростит процесс принятия обоснованных решений.