Наука и промышленность объединяются для развития российской электроники в медицине

Сеченовский университет, консорциум «Медицинская техника» и ВНИИ радиоэлектроники заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Цель соглашения — объединить усилия науки и индустрии для развития отечественной электронной компонентной базы, необходимой для создания современной российской медицинской техники. Документ подписали директор по коммерциализации технологий Сеченовского университета Александр Кулиш, заместитель генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института радиоэлектроники Алексей Конев и генеральный директор АНО «Консорциум «Медицинская техника» Кирилл Литвицкий. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Стороны договорились анализировать рынок радиоэлектронной продукции и прогнозировать его развитие, оценивать проекты нормативных документов и программ отрасли, а также предлагать меры поддержки производителей электронной компонентной базы для медицинской техники. Среди других направлений сотрудничества – усиление кооперации между наукой и производством и определение приоритетных направлений для НИОКР и технологического развития. Соглашение открывает новые возможности для импортозамещения, укрепления технологической независимости и повышения качества российской медицинской техники.

«При проектировании и разработке медицинских изделий важную роль играет наличие электронной компонентной базы, - отметил Александр Кулиш. - Наша задача, чтобы ключевые узлы и компоненты разрабатываемых изделий были российскими, что позволяет при закупках применять правила национального режима, которые дают максимум преференций отечественным поставщикам. По сути, широкое применение своей электронной компонентной базы дает нам уникальное конкурентное преимущество перед иностранными производителями. Сеченовский Университет в своих разработках медицинских изделий прикладывает максимум усилий, чтобы создавать продукты из отечественных комплектующих для практического здравоохранения».

По словам заместителя генерального директора ВНИИР Алексея Конева, объединение совместных усилий Всероссийского научно-исследовательского института радиоэлектроники, Сеченовского университета и АНО «Консорциум «Медицинская техника» позволит более результативно выполнять задачи, поставленные руководством страны и Минпроторгом России по импортозамещению, расширению сферы применения российской электронной компонетной базы, увеличению доли российской продукции на внутреннем рынке. Трехстороннее сотрудничество будет способствовать более эффективной реализации полного жизненного цикла медицинской продукции, что имеет важнейшее значение для повышения качества жизни и благосостояния людей.

Генеральный директор АНО Консорциум «Медицинская техника» Кирилл Литвицкий подчеркнул, что взаимодействие, которое уже идет между консорциумом и Центром инжиниринговых разработок Сеченовского университета по разным проектам совместно с отечественными производителями медицинской техники, «ведет к достижению технологического лидерства, переходу к инновационно ориентированному экономическому росту, технологическому обеспечению устойчивого развития производственных систем в отечественной медицинской промышленности и глубокой локализации высокотехнологичного отечественного медоборудования.