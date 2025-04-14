Napoleon IT запускает универсальную платформу локальных LLM-решений для компаний любого масштаба

Компания Napoleon IT объявляет о запуске Napoleon OnPremAI — платформы для внедрения и управления большими языковыми моделями (LLM) в корпоративном контуре. Новое решение интегрируется в существующие бизнес-процессы всего за два часа и обеспечивает полную конфиденциальность данных. Об этом CNews сообщили представители Napoleon IT.

Ключевой возможностью Napoleon OnPremAI является мультимодальная база знаний, которая поддерживает использование текстов, аудио и изображений в единой системе. Решение обеспечивает доступ к корпоративной информации благодаря умному поиску на LLM с RAG и автоматическим ответам на запросы сотрудников. Ролевая модель доступа позволяет детально разграничить права пользователей.

Благодаря гибкости платформы возможно создавать собственные решения на базе интегрированных LLM-моделей и корпоративных данных, к примеру ИИ-агентов и ассистентов для любых потребностей сотрудников и клиентов компании.

Платформа Napoleon OnPremAI предоставляет компаниям возможность перехода на более совершенные языковые модели без нарушения внутренних процессов, с повышением качества и производительности.

Особенности и преимущества Napoleon OnPremAI

Решение разворачивается в корпоративном контуре или приватном облаке всего за пару часов. Платформа подключается к внутренним системам (Confluence, Jira, CRM, ERP), базам данных, дисковым хранилищам и любым форматам документов (PDF, DOCX, TXT, JSON, XML и др.).

Все данные остаются внутри периметра заказчика без передачи третьим сторонам, что обеспечивает максимальную информационную безопасность. Также предусмотрены методы для эффективной защиты LLM.

Napoleon OnPremAI поддерживает работу с различными моделями (YandexGPT, Qwen, Gemini, Mistral, Vikhr, Сайга, Gemma, Whisper и др.) и дает возможность обрабатывать тексты, аудиофайлы и графические материалы в режиме реального времени.

За счет локального развертывания компании не тратят средства на постоянную оплату обработки данных во внешних облаках. Дополнительно доступен гибридный формат, который совмещает локальные ресурсы и возможности облачных сервисов.

Napoleon OnPremAI уже внедрили в нескольких компаниях, в том числе в международной сети образовательных центров и у производителя накопителей электроэнергии. Еще более десятка компаний находятся в процессе интеграции решения от Napoleon IT.

Сами сотрудники компании Napoleon IT также пользуются собственной платформой. Благодаря использованию решения юридический, HR- и отделы продаж, а также руководители проектов повышают производительность своей работы и оптимизируют бизнес-процессы в компании.

«Мы видим огромный потенциал в применении искусственного интеллекта компаниями разных отраслей: от ритейла и производства до образования и HoReCa. Наш продукт обеспечивает быстрый и простой старт в ИИ: помогает оптимизировать процессы, экономить ресурсы и открывать новые возможности для бизнеса», — сказал руководитель продаж LLM-решений в Napoleon IT Тимофей Зверев.