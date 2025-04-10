CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«Контур» выпустил на рынок on-prem-решение сервиса двухфакторной аутентификации «Контур.ID» ​

On-Premise (On-Prem) — это способ размещения программного обеспечения на собственных серверах организации. On-Premise решение теперь есть и у «Контур.ID» – оно позволяет организации сохранять контроль над данными и безопасностью. On-Premise «Контур.ID» разворачивается во внутренней сети организации. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.ID» – сервис двухфакторной аутентификации, который защищает учетные записи пользователей. Часть продуктов и сервисов информационной безопасности «Контура», куда также входят система расследования инцидентов Staffcop, решение для удаленного подключения и управления конечными устройствами «Контур.Доступ», решение по привилегированному доступу Контур.PAM, а также услуги по аудиту и организации комплексных мер защиты «Контур.Безопасность».

Технический специалист устанавливает «Контур.ID», которое включает сервер, необходимые компоненты и ресурсы. Вся информация о пользователях и OTP-токены, которые используются для генерации одноразовых паролей, хранятся в пределах корпоративной сети. Решение предлагается в двух вариантах: версия с поддержкой push-уведомлений для аутентификации и полностью изолированная версия On-Premise.

Первая версия подходит для подтверждения двухфакторной аутентификации через push, звонок или регистрации сотрудников с помощью SMS или электронной почты. Чтобы отправить push-уведомление, SMS, email или совершить звонок на мобильное устройство сотрудника требуется обращение к внешнему сервису. Для этого On-Premise версия «Контур.ID» взаимодействует с облаком «Контур.ID» по защищенному соединению — HTTPS. При этом в облако отправляется только идентификатор устройства пользователя. Опционально, в зависимости от настроек, может отправляться адрес электронной почты или номер телефона, но это не является обязательным.

Вторая – подходит для подтверждения двухфакторной аутентификации через отправку одноразового пароля и приглашение, которое генерируется с помощью ссылки. Подтверждение происходит с помощью TOTP-кодов – специального механизма, который позволяет сформировать временный код для двухфакторной аутентификации прямо в телефоне пользователя, без доступа в интернет. Код действителен 30 секунд. Все данные хранятся внутри сети организации и никогда ее не покидают. Для формирование TOTP-кодов используется мобильное приложение «Контур.Коннект», но также поддерживаются внешние утилиты от других разработчиков.

Иван Хаустов, руководитель продуктовой группы «Сервисы для информационной безопасности» «СКБ Контур»: Специфика On-Premise решения позволяет компаниям адаптировать его под свои инфраструктурные потребности и оперативно реагировать на изменения в бизнес-процессах. Это важно для организаций, работающих в отраслях с повышенными требованиями к прозрачности и безопасности данных, где необходимо строгое соответствие законодательству. Развертывание решения на собственной инфраструктуре дает возможность самостоятельно вести процесс, обеспечить полный контроль над данными и упростить процедуру отчетности перед регулирующими органами. Мы в «Контуре» стремимся к тому, чтобы наши продукты развивались в соответствии с потребностями наших клиентов. Постоянно анализируем обратную связь и видим, что On-Premise-решение – важное направление развития «Контур.ID».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля

Российский студент разработал наноспутниковую платформу с нейросетью на борту

Потанин вложил миллиард в российского создателя производства алмазных пластин для чипов, которые заменят кремниевые

Полиция предупреждает: В онлайн-магазинах и Telegram новая схема мошенничества. Покупателей убеждают заплатить пошлины

Госдума взялась за законодательное регулирование ИИ. Создана рабочая группа

«Аэрофлот» первой из российских авиакомпаний внедрил отечественные планшеты для экипажей

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153