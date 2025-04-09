CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

Россияне все чаще используют нейропоиск и нейросети в работе

Маркетинговое агенство АПУМ, impulse.guru и соцсеть для нетворкинга ИТ- и digital-специалистов Сетка (от hh.ru) при поддержке SpyWords провели исследование среди более чем 3 тыс. офисных сотрудников из разных регионов России и проанализировали более 50 млн запросов поисковых систем «Яндекс» и Google в период с октября 2024 г. по март 2025 г. включительно. Об этом CNews сообщили представители агентства АПУМ.

Выяснилось, что искусственный интеллект становится неотъемлемой частью рабочего процесса для многих специалистов. Более 30% участников опроса уже активно используют нейросети для поиска профессиональной информации, а около 50% респондентов заявили, что хотя бы периодически обращаются к нейропоиску. Это свидетельствует о явной тенденции: все больше россиян предпочитают использовать ИИ вместо традиционных поисковых систем, избавляясь от необходимости точно формулировать запросы.

Нейропоиск – это функция, которая обрабатывает поисковые запросы, анализируя сразу несколько источников, на основе источников формулирует понятный ответ. В отличие от обычного поиска, при нейропоиске программа выдает сразу ответ и ссылки на несколько сайтов, где можно найти более подробную информацию.

«Октябрь 2024 г. стал переломным моментом в развитии поиска — ChatGPT запустил собственный поисковик, а «Яндекс» представил «Нейро-поиск», выдающий готовые ответы прямо на странице выдачи. Формируется принципиально новый паттерн поведения пользователей, которые все меньше хотят тратить время на самостоятельное изучение сайтов. Пока генеративный поиск не идеален — он не всегда справляется со сложными вопросами и большим объемом запросов. Однако ИИ стремительно развивается, и в ближайшие годы „умный“ поиск станет основным источником информации. Уже сейчас бизнесу критически важно адаптироваться к этим изменениям, чтобы сохранить внимание аудитории и трафик», — отметил Илья Русаков, CEO & Founder impulse.guru.

Как меняется поиск информации

85% опрошенных все еще используют традиционные поисковые системы, такие как «Яндекс» и Google, при этом женщины (85%) используют их немного чаще, чем мужчины (83%). Однако 29% россиян уже активно перешли на нейросети, такие как ChatGPT и YandexGPT, и среди молодого поколения (18–24 года) этот показатель достигает 47%, что свидетельствует о высокой адаптивности молодых специалистов к новым технологиям. Помимо этого, 31% пользователей обращаются к профессиональным форумам, а 21% используют нейропоиск «Яндекса».

Разные запросы на разных устройствах

Рост популярности нейропоиска также доказывает статистика, которая гласит, что в феврале 2025 г. доля нейропоиска по всем запросам с ПК составила 27,51%, а с мобильных устройств — 22,49%. ИИ по коммерческим запросам достиг 7,05% (ПК) и 5,87% (мобилки). Что касается смешанных запросов, то показатели составляют 18,41% для ПК и 18,78% для мобильных устройств. Наибольший охват нейросети имеют в области информационных запросов: 38,38% с ПК и 35,18% с мобильных устройств.

Тем не менее, многие специалисты продолжают полагаться на проверенные методы поиска. Так, 30% сотрудников предпочитают уточнять информацию у коллег, 28% консультируются с экспертами отрасли, а 16% обращаются к группам и чатам в мессенджерах. Это особенно заметно среди поколения миллениалов (25–34 года), которые, несмотря на технологическую грамотность, ценят живое профессиональное общение и предпочитают проверять информацию через личные связи.

Какие сферы уже активно используют нейросети

Если кто-то и получает удовольствие от ИИ-революции, так это маркетологи и и ИТ-специалисты. Согласно данным исследования 20% маркетологов и 15% айтишников используют нейросети в работе, так как ИИ ускоряет генерацию идей, рекламных концепций, написание кода и анализ данных.

Также высокую активность демонстрируют юристы (13%), специалисты по продажам и клиентскому сервису (18%), а также сотрудники науки и образования (22%). В этих сферах ИИ помогает автоматизировать рутинные процессы, анализировать большие массивы данных и даже участвовать в подготовке учебных материалов.

Финансовая сфера использует нейросети в 10% случаев, главным образом для прогнозирования, расчетов и выявления мошеннических схем. Производство и сервисное обслуживание также применяют ИИ (16%) для диагностики оборудования, контроля качества продукции и управления запросами клиентов.

Самые консервативные сферы: медицина, HR, строительство и розничная торговля. В них ИИ пока не стал ключевым инструментом, хоть и в сфере HR искусственный интеллект уже давно помогает с подбором персонала, анализом резюме и созданием мотивационных программ.

Также исследование также затронуло популярность нейропоиска в различных коммерческих и информационных отраслях в период с января по февраль 2025 г:

E-com: январь — 12%, февраль — 17%.

Финансы (банки): январь — 26,43%, февраль — 28,16%.

Авто: январь — 31,67%, февраль — 31,57%.

Недвижимость: январь — 18,55%, февраль — 17,35%.

Медицина: январь — 8,72%, февраль — 11,12%.

Фитнес: январь — 14,37%, февраль — 17,56%.

Беттинг и спорт: январь — 33,54%, февраль — 37,00%.

СМИ: январь — 47,05%, февраль — 50,79%.

Страхование: январь — 17,77%, февраль — 19,42%.

Где в России быстрее всего внедряют нейропоиск

Москва и Санкт-Петербург остаются лидерами по внедрению нейросетей: 29% офисных работников столицы и 32% специалистов из северной столицы используют ИИ в работе. Это связано с высоким уровнем цифровизации, наличием ИТ-компаний, стартапов и большого числа студентов, быстрее осваивающих новые технологии. Интересно, что москвичи все чаще выбирают «Нейро» от «Яндекса» (25%), в то время как в регионах этот показатель всего 18,9%. Похоже, столица делает ставку на отечественные технологии.

Однако не все регионы так активно используют нейросети.

В Оренбургской области больше половины опрошенных (56%) никогда не использовали нейросети для поиска профессиональной информации.

В Дальневосточном федеральном округе только 19% офисных сотрудников хотя бы периодически используют ИИ в работе. Основные причины — низкий уровень цифровизации и недостаточная осведомленность о возможностях нейросетей.

Различия в использовании нейросетей также прослеживаются в зависимости от пола и возраста. Мужчины чаще используют ИИ (9% – очень часто, 16% – довольно часто), чем женщины (6% и 13% соответственно). Наиболее активны в этом вопросе молодые специалисты (18–24 года) – 8% из них используют нейросети постоянно, а 22% – довольно часто. Среди более старших поколений (55 лет и старше) этот показатель значительно ниже – только 18% хотя бы периодически обращаются к ИИ.

Что будет дальше

Тренд очевиден: нейросети продолжают набирать популярность, а специалисты, которые умеют эффективно применять ИИ, получают конкурентное преимущество на рынке труда. Уже сейчас 7% офисных сотрудников используют их очень часто, а 14% – довольно часто. По мере роста доверия к этим инструментам и их доступности число пользователей ИИ будет только увеличиваться.

«Ввиду отсутствия времени все чаще более молодое поколение ограничивается минимальным количеством источников информации. Если раньше для принятия решений изучали множество источников — шесть, восемь или даже десять, — то сейчас все сводится к режиму одного окна. Почему так происходит? Это проще, быстрее и экономит время. Плюс не все умеют работать с большим количеством информации в сжатые сроки.В результате, молодое поколение и многие специалисты из разных отраслей выбирают подход "одного окна". Сегодняшние нейропоисковые системы позволяют мгновенно находить необходимую информацию, избавляя от необходимости длительных поисков. Это особенно важно в условиях растущего объема данных. Будущее за технологиями, упрощающими доступ к информации и обеспечивающими оперативные ответы на вопросы. Такая трансформация подходов к потреблению информации меняет не только личные, но и профессиональные предпочтения пользователей, формируя новый стандарт удобства и эффективности», – отметила Анна Иоспа, генеральный директор АПУМ.

Будущее профессионального поиска информации — за теми, кто умеет работать с нейросетями. Компании, которые быстрее адаптируются к этим изменениям, смогут повысить свою эффективность и выйти на новый уровень цифровой трансформации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Госдума взялась за законодательное регулирование ИИ. Создана рабочая группа

«Аэрофлот» первой из российских авиакомпаний внедрил отечественные планшеты для экипажей

«Русал», Leomax Group, «Русагро» поделятся своими кейсами 15 апреля на конференции CNews «Заказная разработка ПО». Успейте зарегистрироваться

«Касперский» помогает блокировать аккаунты билетных перекупщиков

Или мы, или никто. Google заваливает деньгами уволившихся программистов, лишь бы те не устроились к конкурентам

Китайцы запатентовали на себя редкую российскую технологию сразу после доклада разработчика на конференции: «Из презентации скопировали даже ошибки»

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153