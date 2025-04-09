Россияне все чаще используют нейропоиск и нейросети в работе

Маркетинговое агенство АПУМ, impulse.guru и соцсеть для нетворкинга ИТ- и digital-специалистов Сетка (от hh.ru) при поддержке SpyWords провели исследование среди более чем 3 тыс. офисных сотрудников из разных регионов России и проанализировали более 50 млн запросов поисковых систем «Яндекс» и Google в период с октября 2024 г. по март 2025 г. включительно. Об этом CNews сообщили представители агентства АПУМ.

Выяснилось, что искусственный интеллект становится неотъемлемой частью рабочего процесса для многих специалистов. Более 30% участников опроса уже активно используют нейросети для поиска профессиональной информации, а около 50% респондентов заявили, что хотя бы периодически обращаются к нейропоиску. Это свидетельствует о явной тенденции: все больше россиян предпочитают использовать ИИ вместо традиционных поисковых систем, избавляясь от необходимости точно формулировать запросы.

Нейропоиск – это функция, которая обрабатывает поисковые запросы, анализируя сразу несколько источников, на основе источников формулирует понятный ответ. В отличие от обычного поиска, при нейропоиске программа выдает сразу ответ и ссылки на несколько сайтов, где можно найти более подробную информацию.

«Октябрь 2024 г. стал переломным моментом в развитии поиска — ChatGPT запустил собственный поисковик, а «Яндекс» представил «Нейро-поиск», выдающий готовые ответы прямо на странице выдачи. Формируется принципиально новый паттерн поведения пользователей, которые все меньше хотят тратить время на самостоятельное изучение сайтов. Пока генеративный поиск не идеален — он не всегда справляется со сложными вопросами и большим объемом запросов. Однако ИИ стремительно развивается, и в ближайшие годы „умный“ поиск станет основным источником информации. Уже сейчас бизнесу критически важно адаптироваться к этим изменениям, чтобы сохранить внимание аудитории и трафик», — отметил Илья Русаков, CEO & Founder impulse.guru.

Как меняется поиск информации

85% опрошенных все еще используют традиционные поисковые системы, такие как «Яндекс» и Google, при этом женщины (85%) используют их немного чаще, чем мужчины (83%). Однако 29% россиян уже активно перешли на нейросети, такие как ChatGPT и YandexGPT, и среди молодого поколения (18–24 года) этот показатель достигает 47%, что свидетельствует о высокой адаптивности молодых специалистов к новым технологиям. Помимо этого, 31% пользователей обращаются к профессиональным форумам, а 21% используют нейропоиск «Яндекса».

Разные запросы на разных устройствах

Рост популярности нейропоиска также доказывает статистика, которая гласит, что в феврале 2025 г. доля нейропоиска по всем запросам с ПК составила 27,51%, а с мобильных устройств — 22,49%. ИИ по коммерческим запросам достиг 7,05% (ПК) и 5,87% (мобилки). Что касается смешанных запросов, то показатели составляют 18,41% для ПК и 18,78% для мобильных устройств. Наибольший охват нейросети имеют в области информационных запросов: 38,38% с ПК и 35,18% с мобильных устройств.

Тем не менее, многие специалисты продолжают полагаться на проверенные методы поиска. Так, 30% сотрудников предпочитают уточнять информацию у коллег, 28% консультируются с экспертами отрасли, а 16% обращаются к группам и чатам в мессенджерах. Это особенно заметно среди поколения миллениалов (25–34 года), которые, несмотря на технологическую грамотность, ценят живое профессиональное общение и предпочитают проверять информацию через личные связи.

Какие сферы уже активно используют нейросети

Если кто-то и получает удовольствие от ИИ-революции, так это маркетологи и и ИТ-специалисты. Согласно данным исследования 20% маркетологов и 15% айтишников используют нейросети в работе, так как ИИ ускоряет генерацию идей, рекламных концепций, написание кода и анализ данных.

Также высокую активность демонстрируют юристы (13%), специалисты по продажам и клиентскому сервису (18%), а также сотрудники науки и образования (22%). В этих сферах ИИ помогает автоматизировать рутинные процессы, анализировать большие массивы данных и даже участвовать в подготовке учебных материалов.

Финансовая сфера использует нейросети в 10% случаев, главным образом для прогнозирования, расчетов и выявления мошеннических схем. Производство и сервисное обслуживание также применяют ИИ (16%) для диагностики оборудования, контроля качества продукции и управления запросами клиентов.

Самые консервативные сферы: медицина, HR, строительство и розничная торговля. В них ИИ пока не стал ключевым инструментом, хоть и в сфере HR искусственный интеллект уже давно помогает с подбором персонала, анализом резюме и созданием мотивационных программ.

Также исследование также затронуло популярность нейропоиска в различных коммерческих и информационных отраслях в период с января по февраль 2025 г:

E-com: январь — 12%, февраль — 17%.

Финансы (банки): январь — 26,43%, февраль — 28,16%.

Авто: январь — 31,67%, февраль — 31,57%.

Недвижимость: январь — 18,55%, февраль — 17,35%.

Медицина: январь — 8,72%, февраль — 11,12%.

Фитнес: январь — 14,37%, февраль — 17,56%.

Беттинг и спорт: январь — 33,54%, февраль — 37,00%.

СМИ: январь — 47,05%, февраль — 50,79%.

Страхование: январь — 17,77%, февраль — 19,42%.

Где в России быстрее всего внедряют нейропоиск

Москва и Санкт-Петербург остаются лидерами по внедрению нейросетей: 29% офисных работников столицы и 32% специалистов из северной столицы используют ИИ в работе. Это связано с высоким уровнем цифровизации, наличием ИТ-компаний, стартапов и большого числа студентов, быстрее осваивающих новые технологии. Интересно, что москвичи все чаще выбирают «Нейро» от «Яндекса» (25%), в то время как в регионах этот показатель всего 18,9%. Похоже, столица делает ставку на отечественные технологии.

Однако не все регионы так активно используют нейросети.

В Оренбургской области больше половины опрошенных (56%) никогда не использовали нейросети для поиска профессиональной информации.

В Дальневосточном федеральном округе только 19% офисных сотрудников хотя бы периодически используют ИИ в работе. Основные причины — низкий уровень цифровизации и недостаточная осведомленность о возможностях нейросетей.

Различия в использовании нейросетей также прослеживаются в зависимости от пола и возраста. Мужчины чаще используют ИИ (9% – очень часто, 16% – довольно часто), чем женщины (6% и 13% соответственно). Наиболее активны в этом вопросе молодые специалисты (18–24 года) – 8% из них используют нейросети постоянно, а 22% – довольно часто. Среди более старших поколений (55 лет и старше) этот показатель значительно ниже – только 18% хотя бы периодически обращаются к ИИ.

Что будет дальше

Тренд очевиден: нейросети продолжают набирать популярность, а специалисты, которые умеют эффективно применять ИИ, получают конкурентное преимущество на рынке труда. Уже сейчас 7% офисных сотрудников используют их очень часто, а 14% – довольно часто. По мере роста доверия к этим инструментам и их доступности число пользователей ИИ будет только увеличиваться.

«Ввиду отсутствия времени все чаще более молодое поколение ограничивается минимальным количеством источников информации. Если раньше для принятия решений изучали множество источников — шесть, восемь или даже десять, — то сейчас все сводится к режиму одного окна. Почему так происходит? Это проще, быстрее и экономит время. Плюс не все умеют работать с большим количеством информации в сжатые сроки.В результате, молодое поколение и многие специалисты из разных отраслей выбирают подход "одного окна". Сегодняшние нейропоисковые системы позволяют мгновенно находить необходимую информацию, избавляя от необходимости длительных поисков. Это особенно важно в условиях растущего объема данных. Будущее за технологиями, упрощающими доступ к информации и обеспечивающими оперативные ответы на вопросы. Такая трансформация подходов к потреблению информации меняет не только личные, но и профессиональные предпочтения пользователей, формируя новый стандарт удобства и эффективности», – отметила Анна Иоспа, генеральный директор АПУМ.

Будущее профессионального поиска информации — за теми, кто умеет работать с нейросетями. Компании, которые быстрее адаптируются к этим изменениям, смогут повысить свою эффективность и выйти на новый уровень цифровой трансформации.