Бренды Vetonit и Isoroc совместно с интегратором «Мэврика» перенесли комплексную систему финансового планирования на Optimacros и адаптировали ее под потребности каждого бизнес-направления

Компания «Мэврика» успешно перенесла модель планирования продаж для брендов строительных материалов Vetonit и Isoroc из швейцарского решения Board International на российскую платформу Optimacros и автоматизировала планирование накладных расходов и затрат на логистику. В результате были унифицированы процессы планирования продаж всех бизнес-направлений, увеличена скорость составления бюджета и значительно упрощен процесс работы с данными.

Vetonit — бренд сухих строительных смесей. Продукция производится на 4 современных российских заводах. Суммарный объем производства — более 400000 тонн готовой продукции ежегодно.

Isoroc — бренд теплоизоляционных материалов для частного домостроения и гражданского строительства. Продукция производится с 1982 года.

В 2019 году компания «Мэврика» внедрила в процессы Vetonit и Isoroc швейцарскую платформу Board International. Это позволило создать комплексную модель планирования продаж, которая быстро доказала свою эффективность. Однако с уходом вендора с российского рынка клиент был вынужден начать поиск альтернативных решений для переноса моделей и дальнейшей автоматизации процессов планирования.

«Стабильность системы при одновременной работе большого количества пользователей (100+) и возможность осуществлять часть моделерских функций сотрудниками самостоятельно (при соответствующем обучении) были решающими факторами при выборе нового решения. Наш давний партнер в проектах автоматизации, компания «Мэврика», рекомендовала остановить выбор на российской платформе Optimacros», — поделился Артем Соколов, старший бизнес-контролёр со стороны клиента.

«Принципы работы Board International и Optimacros сильно отличаются, поэтому на старте проекта нам пришлось основательно пересмотреть архитектуру моделей, методики хранения данных и пользовательские дашборды», — Евгений Генцелев, директор по реализации проектов компании «Мэврика».

В самом начале работ команде клиента был предоставлен доступ к обучающему порталу интегратора. Это позволило сотрудникам Vetonit и Isoroc подойти к главному этапу разработки модели с достаточными знаниями платформы, чтобы выполнить часть задач самостоятельно.

В результате проекта построена универсальная модель планирования продаж, адаптированная под потребности разных дивизионов и учитывающая их подходы к механикам планирования. Для удобства пользователей было создано 100+ дашбордов — для максимальной простоты внесения и анализа данных. Кроме того, всего за один месяц разработана модель планирования операционных затрат, что стало возможным благодаря гибкости платформы и тщательно подготовленному техническому заданию.

«По итогам бюджетного процесса 2024 года Optimacros показал себя как эффективный инструмент планирования, который помогает значительно увеличить скорость составления бюджета. Результаты работы платформы были высоко оценены внутри компании, поэтому мы приняли решение по расширению проекта и переходу к автоматизации других элементов бюджетирования (расчет себестоимости и планирование капитальных затрат). Также мы задумываемся об использовании этого инструмента для S&OP процессов. Верим, что Optimacros и команда «Мэврика» помогут нам и дальше повышать эффективность процессов планирования», — Артем Соколов, старший бизнес-контролёр со стороны клиента.

«Мэврика» продолжает работу над задачами клиента: дальнейшая автоматизация затронет планирование производственной себестоимости, капитальных вложений и S&OP-процессов.

В перспективе Optimacros позволит автоматизировать большинство процессов планирования в компании и интегрировать данные всех моделей в единый непрерывный контур планирования.

Максим Шилов, коммерческий директор «Оптимакрос»: «Данный проект — еще одно доказательство абсолютной конкурентоспособности российских решений перед западными. Это первый известный нам кейс замещения Board International, и он дополняет портфель решений, которые успешно импортозамещает Optimacros. Благодаря экспертизе и подходу «Мэврики» к передаче опыта ключевым пользователям в рамках проекта на стороне заказчика был создан локальный центр компетенций — это позволит эффективнее развивать экосистему вокруг «Оптимакрос» в дальнейшем, охватывая новые задачи планирования и снижая затраты на поддержку системы».