Автономные грузовики подключили к «ЭРА-ГЛОНАСС»

«ЭРА-ГЛОНАСС» начала онлайн-мониторинг движения беспилотных грузовиков на трассе М-11 «Нева». Первым к государственной информационной системе подключен самый крупный парк автономных грузовиков технологической компании Navio — 43 транспортных средства. Позднее добавятся более 20 высокоавтоматизированных грузовиков других участников федерального проекта «Беспилотные логистические коридоры», и сервис распространится на ЦКАД и М-12 «Восток», готовящихся к запуску автономных автомобилей. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Такое решение позволяет Минтрансу России и всем участникам эксперимента получать статистику о работе беспилотных транспортных средств. Далее с использованием инфраструктуры «ЭРА-ГЛОНАСС» будет тестироваться возможность централизованной передачи команд операторам автономных фур и выявление кибератак на системы автомобилей. Подключение к системе не требует дополнительных расходов на оборудование и сервис для операторов беспилотных грузовиков.

«С помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» мы получим инструмент управления и координации дальнейшего масштабирования высокоавтоматизированных транспортных средств. Статистика о пробегах, режимах работы и инцидентах в режиме реального времени позволит видеть картину в целом и принимать решения на основе объективных данных государственного оператора. Прозрачность и открытость этой информации повысит доверие к технологии. Для безопасности движения нам необходима функция передачи общих команд всем операторам, чтобы, например, вовремя увести автономные грузовики с трассы, если впереди произошла авария или введены ограничения из-за неблагоприятных погодных условий», — сказал заместитель министра транспорта Андрей Никитин.

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич добавил, что на высокоавтоматизированных транспортных средствах протестируют создаваемую на инфраструктуре «ЭРА-ГЛОНАСС» платформу кибербезопасности автомобилей.

«Совместно с разработчиками автономных грузовиков мы отработаем предотвращение киберугроз, сценарии идентификации и минимизации последствий таких вмешательств. Такой подход снизит существующие риски компьютерных атак на высокоавтоматизированный транспорт, что критически важно для безопасности его использования при повышении уровня автономности, — отметил Алексей Райкевич. — В рамках всего проекта мы будем использовать гибридную сеть связи на основе «ЭРА-ГЛОНАСС», которая сегодня тестируется и используется для мониторинга беспилотных воздушных судов и малой авиации. Также на нашей платформе уже более 380 тыс. транспортных средств — общественный транспорт во всех регионах России, перевозка опасных грузов и лесная техника».

Автономные грузоперевозки на трассе Москва — Санкт-Петербург выполняются в рамках экспериментального правового режима. Механизм в 2024 г. был распространен на ЦКАД (Центральную кольцевую автодорогу) и М-12 «Восток». Активное участие в проекте принимают производители высокоавтоматизированных транспортных средств «КамАЗ» и Navio, логистические операторы «Национальный перевозчик», «Глобалтрак Лоджистик», «Магнит», Х5 Logistics, Wildberries и ГК «Автодор» в качестве оператора инфраструктуры.