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Умная система «подсветила» 4,6 тыс. неполадок в уличном освещении Подмосковья

С 2024 г. в Подмосковье работает система мониторинга уличного освещения. В результате время реагирования на обращения жителей в данной сфере сократилось на 35%. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Внедрение «умной» системы мониторинга наружного освещения – важный шаг к созданию комфортной городской среды и повышению уровня безопасности на улицах Подмосковья. Благодаря автоматическому сбору и анализу информации сведения об аварийных объектах мгновенно передаются эксплуатирующим организациям через интегрированный чат-бот. Это позволяет значительно быстрее приступить к устранению проблемы. За год с помощью «умного» мониторинга было выявлено свыше 4,6 тыс. неполадок», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Пилотный проект работает в тринадцати муниципалитетах Московской области. Там «умная» система мониторинга контролирует работу 44,7 тыс. уличных фонарей и более 1,5 тыс. линий наружного освещения.

Для сбора, хранения и обработки информации система использует высокоточные датчики и специальное программное обеспечение, которые в реальном времени фиксируют данные о состоянии каждого светильника: текущий режим работы, энергопотребление, наличие технических неисправностей и другие параметры. В случае выявления аварийной ситуации через чат-бот автоматически отправляется задание на устранение проблемы.

В Мингосуправления добавили, что подробнее ознакомиться с этой и другими технологичными решениями Подмосковья можно на портале «Цифровой регион».

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