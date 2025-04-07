Компании SL Soft и «УРСА ТехноЛаб» стали партнерами

SL Soft (ГК Softline), вендор импортонезависимых бизнес-приложений, и «УРСА ТехноЛаб», разработчик и интегратор программных решений в области углубленной аналитики, заключили партнерское соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Компании будут реализовывать совместные проекты по внедрению платформы для управления эффективностью предприятия Polymatica EPM и повышать общую продуктивность планирования и бюджетирования за счет оптимизации этих бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Приоритетом партнерства станут проекты по миграции клиентов с иностранного ПО на российскую систему Polymatica ЕРМ в аграрно-промышленном комплексе.

Polymatica ЕРМ — это платформа для цифровизации управленческих процессов планирования и контроля достижения финансовых показателей. Она дает возможность предприятию сформулировать и согласовать свои стратегические, среднесрочные и краткосрочные цели, а также эффективно контролировать и управлять деятельностью по их достижению с оптимальным использованием доступных ресурсов.

«Мы стремимся развивать технологические и бизнес-партнерства, которые могут принести взаимную выгоду. Сотрудничество с компанией «УРСА ТехноЛаб» поможет нам укрепить наши позиции в АПК и повысить конкурентоспособность совместных решений. В настоящее время уже реализуется первый совместный проект внедрения отраслевого решения для АПК на базе бизнес-платформы Polymatica. Он связан с интегрированным планированием. Наше комплексное бизнес-решение позволит согласовать все процессы планирования в компании (от продаж, производства и логистики до финансовой и инвестиционной деятельности) с учетом различных временных горизонтов», — сказал Владимир Севрюков, управляющий партнер «Полиматика Рус», компания SL Soft.

«Наша компания много лет занимается разработкой решений, позволяющих организациям оперативно и наглядно получать аналитику по своим бизнес-процессам. Совместно с коллегами из SL Soft на базе платформы Polymatica ЕРМ мы предлагаем заказчикам наш опыт и экспертизу в части улучшения процессов планирования в растениеводстве для увеличения производственной прибыли с использованием инструментов математической оптимизации. Партнерство с таким крупным вендором как SL Soft позволит сократить time-to-market для совместных решений, а использование платформы Polymatica ЕРМ обеспечит широкие возможности на российском рынке», — отметил Валерий Пирожков, генеральный директор компании «УРСА ТехноЛаб».