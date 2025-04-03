«Супер Лента» и «Сервис Плюс» протестировали платформу для видеораспознавания весовых товаров

В торговой сети «Супер Лента» провели тестирование платформы для видеораспознавания весовых товаров при помощи технологии «СуперМаг Vision». Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

Эксперты Lenta tech вместе с Центром инноваций «Ленты» и группой компаний «Сервис Плюс» завершили тестирование платформы видеораспознавания весовых товаров. Пилот проходил три месяца в десяти супермаркетах Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областях. Проект состоял из нескольких этапов: обучение системы на изображениях товаров сети «Супер Лента», включение видеораспознавания, подведение итогов на основе аналитических отчетов.

«СуперМаг Vision» обеспечивает точность до 99,6%, что позволяет распознавать свыше 3000 видов товаров и более 10 тыс. наименований, безошибочно отличить 120 сортов фруктов. Компьютерное зрение определяет любой весовой товар — овощи и фрукты, выпечку, орехи, морепродукты, снеки, заморозку. Покупателю достаточно положить продукт на весовую платформу.

Директор торговой сети «Супер Лента» Альберт Поршнев: «Ключевая задача этого проекта и работы команды заключается в предоставлении покупателям «Супер Ленты» превосходного клиентского опыта, а внедрение цифровых инноваций помогает в этом. Работа с системой видеораспознавания весового товара позволила нам более чем на 30% ускорить обслуживание клиентов и помогла оптимизировать внутренние процессы».

В результате внедрения технологии удалось снизить ошибки при взвешивании и получить положительную обратную связь от покупателей. Также с системой «СуперМаг Vision» количество списаний в пилотных магазинах снизилось на 0,71% за счет минимизации пересорта по свежим овощам и фруктам.

Генеральный директор «Ритейл Софт» Александр Беляков: «Для нас было очень важно в очередной раз убедиться вместе с коллегами из «Супер Ленты», что умные весы DataPrint под управлением «СуперМаг Vision» дают не только новый клиентский опыт, нашедший позитивный отклик от покупателей, но и прямую экономическую выгоду для торговой сети. Решение доказало свою эффективность, и мы продолжим его масштабировать».

В 2025 г. компания планирует масштабировать технологию на все магазины формата «Супер Лента».