«РТК ИТ Плюс» усилил ИТ-экосистему «Лукоморье» тремя новыми продуктами

Разработчик программного обеспечения «РТК ИТ Плюс» представил обновленную экосистему отечественных ИТ-решений «Лукоморье». Теперь система включает 15 продуктов, в том числе no-code платформу «Акола», ESM-систему «Диво» и систему управления пространством «Стрелка». «Лукоморье» объединяет решения для автоматизации сервисных процессов, управления проектами, low-code и no-code разработки и ориентирована на бизнес, который переходит от разрозненных ИТ-инструментов к единой цифровой среде. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Развитие «Лукоморья» стало возможным благодаря устойчивому росту компании. На пресс-конференции, посвященной обновлению экосистемы, «РТК ИТ Плюс» подвела итоги прошлого года и поделилась планами на текущий. За 2024 г. компания реализовала более 10 проектов для заказчиков разного масштаба. Выручка «РТК ИТ Плюс» выросла более чем в два раза, штат увеличился на 81%. Семь разработок вошли в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры. В 2025 г. компания планирует дальнейший рост и вывод новых продуктов на рынок.

Расширение «Лукоморья» напрямую связано с ключевой целью «РТК ИТ Плюс» — создавать ИТ-экосистему для автоматизации бизнес-процессов и сервисных подразделений с таким набором инструментов, который заказчики смогут внедрять самостоятельно, без привлечения внешних специалистов и поставщиков, а также без длительной интеграции и сложных доработок. Вместе с продуктами команда «Лукоморья» передает клиенту всю необходимую экспертизу, чтобы они могли быстро запускать новые процессы, гибко настраивать решения под свои задачи и сохранять контроль над собственной ИТ-инфраструктурой.

Экосистема «Лукоморье» начинала развиваться как набор отдельных решений. Ранее в нее входили система управления проектами «Яга», планировщик задач для малых команд «ежка», маркетплейс плагинов и приложений «Ярмарка», а также модуль искусственного интеллекта «Сирин». Включение трех новых продуктов делает экосистему универсальным комплексным решением для цифровизации любого бизнеса.

ESM-система «Диво» состоит из пяти модулей и автоматизирует работу внутренних ИТ-служб: в ней реализован интуитивный интерфейс для подачи обращений, шаблоны типовых заявок и визуальный конструктор процессов. Встроенный ИИ-модуль классифицирует запросы и предлагает решения, снижая нагрузку на службы поддержки. No-code платформа «Акола», вышедшая на рынок в августе 2024 г., позволяет создавать корпоративные веб-приложения и сайты без программирования. Решение не имеет прямых аналогов на отечественном рынке. Система «Стрелка» помогает управлять рабочим пространством в условиях гибридного формата работы. Таким образом, сегодня «Лукоморье» представляет собой интегрированную ИТ-экосистему взаимодополняющих продуктов, обогащенных технологиями искусственного интеллекта.

В рамках расширения два продукта получили новые названия, чтобы органично вписаться в концепцию экосистемы: ESM-система ESMP стала «Дивом», а «Интерактивная карта» — «Стрелкой». Общее название — «Лукоморье» — отсылает к традиционному культурному коду и формирует образ цифрового пространства, в котором технологии обретают характер и понятную роль. Фольклорная символика объединяет продукты в единое смысловое пространство: как в сказке у каждого персонажа есть своя задача, так и в «Лукоморье» каждое решение выполняет собственную функцию в цифровой архитектуре. Такой подход делает экосистему ближе пользователю и выделяет ее среди других унифицированных решений, представленных на рынке.

Арсен Благов, генеральный директор «РТК ИТ Плюс»: «Бизнес больше не хочет тратить много времени на интеграцию разрозненных решений. Клиентам нужны ИТ-системы, которые сразу “говорят” на одном языке с ними и легко адаптируются под реальные процессы компании. “Лукоморье” — ответ на этот запрос: экосистема с понятной архитектурой, где все компоненты дополняют друг друга и развиваются в едином векторе. Экосистема продолжит формироваться как самостоятельный цифровой мир со своей логикой, визуальным стилем и философией. Все продукты в ней связаны общей идеей — создавать доступные технологии, которые помогают бизнесу быстро запускать ИТ-решения, снижать зависимость от поставщика, наращивать внутреннюю экспертизу и гибко управлять цифровыми процессами. Мы делаем ставку на демократизацию разработки и уже видим результаты: с помощью no-code платформы “Акола” наши клиенты запускают новые продукты в четыре раза быстрее и в пять раз дешевле по сравнению с традиционным подходом».