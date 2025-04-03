МТС разогнала мобильный интернет для оленеводов и рыболовов анабарского села Саскылах

МТС обновила сеть мобильной связи и передачи данных в самом северном административном центре Якутии – селе Саскылах Анабарского улуса Якутии. В результате запуска скоростного диапозона LTE-1800 скорость мобильного интернета в среднем выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сигнал LTE стал быстрее на территории всего населенного пункта, а также за его пределами, в частности около базы отдыха и промышленных объектов улуса. Высокоскоростная сеть МТС покрывает все социально-значимые объекты села, включая внутренние помещения Дома культуры, средней и музыкальной школ, Анабарской центральной больницы, а также порт на реке Анабар и аэропорт.

«Село Саскылах расположен в 2,5 тыс. километрах от Якутска, за полярным кругом. Его жители традиционно занимаются оленеводством, охотпромыслом и рыболовством. Несмотря на труднодоступность села и непростые климатические условия, мы провели работы на сети LTE для жителей самого северного улусного центра. Скорости мобильного интернета МТС стало достаточно для того, чтобы смотреть фильмы и сериалы, а также видео про охоту и рыбалку, слушать музыку, участвовать в вебинарах, решать насущные вопросы с помощью Госуслуг и всегда оставаться на связи с родными и близкими», — сказал директор МТС в Республике Якутия Прокопий Неустроев.