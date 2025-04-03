«DатаРу Консалтинг» выводит на рынок EstiOne – интеграционное решение для нормализации данных

Компания «DатаРу Консалтинг» расширяет портфель решений и представляет новый продукт EstiOne – интеграционную систему для управления данными. Продукт готов к работе с данными из различных источников - EstiOne обеспечивает очистку, унификацию и структурирование информации для дальнейшей автоматизации бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу Консалтинг».

EstiOne разработан на базе отечественной low-code платформы Loginom и построен вокруг набора функциональных модулей, которые позволяют настраивать систему под конкретные потребности заказчика. За счет большого набора готовых сценариев система может решать задачи в области управления НСИ промышленных предприятий. Внедрение системы призвано повысить эффективность бизнес-процессов и, как следствие, оптимизировать расходы клиентов.

Архитектурно проект состоит из нескольких основных модулей. В его состав входит модуль обработки данных, который обеспечивает автоматическую очистку, предобработку и разбор атрибутов, позволяя привести разрозненные данные к единому стандарту.

Кроме того, предусмотрен модуль классификации. Он использует современные алгоритмы машинного обучения для интеллектуального распределения номенклатурных позиций по категориям, включая поддержку отечественных стандартов, таких как ГОСТ, что делает решение адаптированным под российский рынок.

Модуль дедубликации и подбора аналогов устраняет дублирующие записи и находит схожие данные на основе векторного анализа, повышая точность и полноту информационной базы. Дополнительно продукт включает модуль ценовой аналитики, который автоматизирует процесс оценки и сравнения позиций, ускоряя формирование смет и сопоставление данных из различных каталогов и источников.

Благодаря модульной архитектуре и гибкости платформы Loginom, EstiOne помогает снизить затраты на обработку данных и оптимизировать бизнес-процессы. Пилотные проекты показали, что время обработки информации может сократиться до 80%, а количество ошибок в атрибутах сведено к минимуму. Это позволяет предприятиям быстрее принимать управленческие решения, оптимизировать логистику и производственные процессы, а также экономить средства.

«При разработке EstiOne мы ориентировались на реальные потребности рынка, создавая универсальное и адаптивное решение для комплексного управления данными. Наша система помогает устранить проблемы неактуальности, дублирования и разрозненности данных, что является ключевым фактором повышения эффективности бизнеса», — сказал Дмитрий Тонких, руководитель отдела машинного обучения и искусственного интеллекта «DатаРу Консалтинг».

«Возможности платформы Loginom стали основой для создания еще одного эффективного инновационного решения на российском рынке — EstiOne. Гибкость и адаптивность Loginom открывает возможности для создания продуктов, в которых нуждается бизнес, будь то автоматизация определения цены или унификация данных. Это подтверждает, что наша платформа — надежный фундамент для построения эффективных интеграционных ИТ-продуктов», — отметил Дмитрий Филиппов, руководитель отдела консалтинга Loginom.