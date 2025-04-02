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F.Doc вступил в Национальную ассоциацию управленцев сферы здравоохранения

Безбумажный офис F.Doc стал членом Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ). Представители сервиса вошли в состав правления, а также присоединились к рабочим группам трех специализированных комитетов организации: Комитета развития человекоцентричности здравоохранения, Комитета по цифровым инновациям и Комитета по правовому обеспечению. Об этом CNews сообщили представители F.Doc.

Деятельность НАУЗ фокусируется на формировании действующего сообщества представителей сферы здравоохранения и стандартизации управленческих процессов. Организация содействует профессиональному развитию ее членов, в том числе за счет повышения осведомленности о новейших ИТ-технологиях и сервисах, которые можно интегрировать в работу медицинских учреждений.

Участие представителей сервиса Безбумажный офис F.Doc в работе структур НАУЗ направлено на поддержку и развитие инициатив по цифровизации отрасли, а также на улучшение взаимодействия между медицинскими организациями и пациентами и повышение уровня их обслуживания за счет оптимизации бизнес-процессов. Сегодня автоматизация рутинных задач возможна в том числе благодаря внедрению электронного документооборота (ЭДО). Технология безбумажного офиса способствует более оперативному и комфортному оформлению документов с пациентами: например, с помощью сервиса F.Doc можно подписывать договор на оказание медицинских услуг, анкету пациента, медицинский и финансовый план лечения, согласие на индивидуальное медицинское вмешательство или отказ от него и другие документы в привычном для клиента онлайн-формате.

Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения активно содействует коммуникации между экспертами отрасли, создавая платформу для обмена опытом и лучшими практиками. Ассоциация регулярно организует экспертные заседания на ведущих государственных и общественных площадках России, таких как Государственная Дума, Общественная палата, Правительство Москвы, Московское региональное отделение «Деловая Россия», а также в образовательных учреждениях: РМАНПО, МГИМО и НИУ ВШЭ, и в рамках проекта «Регуляторная гильотина» при Правительстве России. Особое внимание уделяется распространению передового опыта Москвы в регионы, способствуя унификации и повышению эффективности управленческих процессов в здравоохранении по всей стране.

«Присоединение F.Doc к Ассоциации расширит применение ЭДО в медицинской отрасли по всей стране. Опыт компании в автоматизации документооборота и оптимизации взаимодействия с пациентами будет востребован при разработке новых стандартов и протоколов. Мы уверены, что активное участие F.Doc в работе комитетов и рабочих групп позволит ускорить процесс цифровой трансформации отрасли и создать более пациентоориентированную и эффективную систему здравоохранения», — сказал председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения, член Общественной палаты России Муслим Муслимов.

«В 2024 г. F.Doc реализовал возможность электронного подписания ряда документов с пациентами в медицинских учреждениях. Цифровизация документооборота позволяет оптимизировать бизнес-процессы медицинской организации, снижая при этом издержки клиники и уменьшая нагрузку на первичное звено. За счет автоматизации рутинных бумажных вопросов F.Doc помогает клиникам упрощать взаимодействие с пациентами, создавая удобные сценарии обслуживания, — отметил директор сервиса Безбумажный офис F.Doc Михаил Легченко. — Мы активно поддерживаем проекты и инициативы, направленные на развитие отрасли путем интеграции новых ИТ-технологий и диджитал-сервисов в работу медицинских организаций. Уверены, что вступление в Национальную ассоциацию управленцев сферы здравоохранения позволит внести вклад в цифровизацию отечественной медицины. Рады возможности обмена опытом и идеями с признанными экспертами и ведущими специалистами сферы здравоохранения. Надеемся, что наше взаимодействие будет максимально плодотворным и полезным».

Оформление электронных документов через F.Doc имеет юридическую силу и соответствует требованиям Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Для подписания большинства документов F.Doc использует простую электронную подпись (ПЭП). При наличии законодательных требований к применению иных видов подписей при оформлении электронных документов F.Doc использует дополнительные модули программы, позволяющие выполнить указанные требования.

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