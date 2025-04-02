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«Билайн» представил платформу с ИИ для запуска digital indoor-рекламы в ритейл-сетях по всей России

Команда «Билайн», развивающая продукты на основе больших данных и искусственного интеллектаБилайн» Big Data & AI) запускает платформу для планирования и закупки рекламных кампаний в канале цифровой интерьерной рекламы - digital indoor, со встроенной аналитикой больших данных и ИИ. Рекламодатели смогут самостоятельно составить адресную программу размещения на цифровых носителях в торговых точках на основании агрегированной обезличенной аналитики сотового оператора о концентрации и социально-демографическом профиле аудитории, а также рассчитать медиаплан в личном кабинете. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Digital indoor от «Билайн» дает возможность размещать рекламу на цифровых носителях внутри магазинов в 72 регионах России в крупных федеральных торговых сетях: «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит», «Лента», «Дикси», «О`кей». Платформа позволяет запускать рекламные кампании во всех сетях по единым стандартам размещения, таргетировать рекламу по целевым аудиториям и гибко управлять ей, настроив частоту, время и место показа.

Сегодня «Билайн» как единый digital indoor-оператор может предложить своим клиентам размещение контента на более 60 тыс. экранов различной конфигурации (экраны в торговом зале и кассовой зоне, кассы самообслуживания, дисплеи покупателя) и радио внутри магазинов. Суммарный охват одного рекламного ролика может достичь до 300 млн контактов в месяц. А для усиления рекламного сообщения кампанию можно дополнить и другими каналами коммуникаций, например, таргетированными SMS-рассылками: сообщения получат пользователи, выразившие согласие на получение рекламы.

Реклама на цифровых носителях помогает не только обеспечить широкий охват, но и достичь измеряемых результатов. «Билайн» оказывает всестороннюю поддержку на всех этапах, в том числе предоставляет сервис пост-кампейн аналитики на основе обезличенных статистических данных сотового оператора и ритейлеров. По итогам кампании эксперты «Билайн» проанализируют ее влияние на динамику продаж, узнаваемость бренда, конверсионную воронку, а также помогут рассчитать экономическую эффективность медиаинвестиций.

Чтобы сделать размещение indoor-рекламы удобнее и доступнее, «Билайн» разработал специализированную платформу — это инструмент, позволяющий рекламодателям и партнерам самостоятельно запускать рекламные кампании (self-service), который помимо прочего дает возможность планировать и управлять размещением рекламы из одной точки с помощью ИИ-инструментов.

В личном кабинете клиентам будет доступна подробная информация о более чем 30 тыс. локациях для размещения рекламы, в том числе данные по аудиторному срезу конкретной площадки.

Благодаря геоаналитике «Билайн» и данным партнеров рекламодатели смогут оценивать локации с точки зрения проходимости и социально-демографических характеристик посетителей магазинов (пол, возраст, уровень дохода). Срез аудиторной площадки предоставляется в формате агрегированных статистических отчетов, основанных на анализе данных технических средств и обезличенных данных о пользователях, предоставивших согласие на соответствующую обработку. А функционал для автоматического составления адресной программы с гибкими настройками позволит подобрать релевантные локации.

В личном кабинете также можно будет составить медиаплан: система предоставит не только данные о стоимости, но и прогнозные медиаметрические показатели кампании.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайн»: «Стремительное развитие рынка цифровой наружной рекламы формирует запрос на удобные и эффективные инструменты управления indoor-рекламой, и новая платформа – это ответ на этот вызов. Возможности рекламы на цифровых носителях очень широкие, а благодаря предоставлению нашей аналитики можно не только правильно выбрать оптимальные локации для рекламы, но и оценить эффект от каждого размещения. Создание личного кабинета, который объединяет в одном месте доступный цифровой инвентарь, как для видео, так и для аудио, по сетям наших партнеров, позволит повысить удобство планирования рекламных кампаний и получить от них значительный эффект».

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