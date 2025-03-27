«МегаФон» улучшил качество связи в Ростове Великом

Десятки тысяч путешественников, приезжающих в один из самых популярных городов «Золотого кольца», теперь смогут на 20% быстрее загружать необходимые цифровые сервисы и выкладывать в сеть фотографии памятников архитектуры и других достопримечательностей. Инженеры «МегаФона» провели работы по улучшению скорости мобильного интернета, установив новое оборудование в диапазоне 4G в юго-западной части Ростова Великого. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ростов Великий ведет историю с 862 г. и за свое тысячелетие успел обрасти множеством храмов, монастырей и старинных купеческих домов. На юго-западном берегу озера Неро расположен Спасо-Яковлевский монастырь с живописным сочетанием различных архитектурных форм: псевдоготические завершения башен, барочные и классические завершения церквей, — все это производит на многочисленных туристов впечатление сказочного чудо-города, прекрасно вписанного в приозерный ландшафт. Возросшие скорости передачи данных и улучшенное качество связи позволят гостям делиться в соцсетях фотографиями из старинного монастыря и уникального музея Ростовской финифти в режиме нон‑стоп. Теперь на это уйдет всего несколько секунд.

«Ростов Великий является местом притяжения многочисленных путешественников из Москвы, Вологды, Владимира и других регионов страны. Поэтому подготовку к туристическому сезону мы начали заранее с комплексного анализа потребления мобильного трафика в разных районах города. С наступлением теплого времени года число туристов увеличивается почти в два раза, голосовой трафик возрастает на 51%, а передача данных на 64%. Наши аналитики выявили зоны повышенной нагрузки на сеть. Затем инженеры запустили новые телеком-объекты, которые обеспечили рост скорости мобильного интернета в популярных туристических локациях вдоль побережья Неро. После проведенных работ значительно улучшилось покрытие сети в жилых районах в районе улиц Подозерка, Кирова, Урицкого, Добролюбова, Ленинской и Садовой», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

В 2024 г. специалисты оператора модернизировали оборудование в спальных районах города: Пятисотке, Молодежном и в 22-м микрорайоне, увеличив скорость мобильного интернета примерно на 20% — максимальная скорость передачи данных теперь может достигать 30 Мбит/с. Дополнительный высокочастотный слой LTE появился в популярных локациях — Советской площади и Городском парке. Здесь компания увеличила скорость 4G в 1,5 раза.