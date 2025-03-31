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Российская ИТ-компания заработала на онлайн-кассах почти 17 миллиардов

Российский разработчик онлайн-касс по итогам 2024 г. достиг 16,9 млрд руб. выручки, что на 12,78% выше показателей 2023 г.

Заработать на кассах

Как стало известно CNews, российский разработчик оборудования и ПО для торговых точек — компания «Эвотор» по итогам 2024 г. достигла выручки в размере 16,9 млрд руб. Этот показатель на 12,78% выше, чем результаты 2023 г. (15 млрд руб.) Об этом CNews рассказали представители компании.

По итогам 2022 г. выручка компании «Эвотор» увеличилась на 29,4% — до 11,2 млрд руб.

Выросло по результатам 2024 г. и количество сотрудников компании с 583 до 644 человек.

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© valphoto / Фотобанк Фотодженика
«Эвотор» по итогам 2024 года заработала 16,9 млрд рублей

CNews направил запрос представителям «Эвотора» и ожидает ответа.

Чем занимается компания

Компания создает оборудование и ПО для торговых точек. В 2016 г. «Эвотор» представила на рынке первую «умную» онлайн-кассу на базе Android российского производства и начала строить собственную экосистему технологий и сервисов для автоматизации и повышения эффективности бизнеса. К январю 2025 г. в России активировано более 1,2 млн устройств компании.

«Эвотор» производит различное кассовое оборудование, например, сканеры, пин-пады и разные виды онлайн-касс.

Рост выручки ИТ-сектора

В марте CNews также писал об увеличении выручки разработчика ПО для банков — компании «Неофлекс» до 5,4 млрд руб., превысив показатели 2023 г. почти на треть. По итогам 2024 г. выручка «Т1» также выросла на 29% и составила более 249 млрд руб.

Показатели разработчика офисного программного обеспечения «Р7» составила 3,2 млрд руб., увеличившись на 14% по сравнению с 2023 г., а чистая прибыль составила 2,2 млрд руб, увеличившись на 16% по сравнению с 2023 г.

А выручка российского разработчика системы управления базами данных компании Postgres Professional достигла 9,3 млрд руб. Впервые российская компания превысила показатели американской Oracle.

Объем продаж российских ИТ-компаний в 2024 г. на российском рынке составил 2,6 трлн руб., показав рост около 30%. Такие данные привел глава Ассоциации разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров.

«Если сравнить с предыдущим годом — там было примерно 2 триллиона рублей, то есть мы выросли на 600 млрд рублей», — отметил он.

Кристина Холупова

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