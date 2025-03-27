билайн бизнес помогает автоматизировать производство и управление в крупнейшем рыболовецком хозяйстве Камчатки

билайн бизнес и Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина заключили соглашение о цифровом партнерстве и уже реализовали два совместных проекта. Первый из них — внедрение аппаратно-программного комплекса компьютерного зрения и платформы нейроинтеллекта, разработанных специально для фабрики береговой обработки рыбы.

Такое решение позволяет автоматически учитывать готовую продукцию прямо на производстве. Второй проект связан с внедрением платформы 1С-ERP, которая автоматизировала работу коммерческого и финансового отдела предприятия, упростила взаимодействие с государственной системой «ВетИС.Меркурий» и обеспечила прозрачную статистику по оптовым продажам.

«Хотим поблагодарить коллег из Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина за выбор нас, как единственных поставщиков и доверие к нашей экспертизе. Рады оказать нужный спектр услуг, учитывая сложность проектов, разницу во времени с Камчаткой, а также особенности бизнеса клиента и его внутреннего контура. Подписание соглашения о цифровом партнерстве будет большим подспорьем для укрепления присутствия билайн бизнес в регионе», – подчеркнул директор Камчатского отделения билайн Алексей Савченко.

Оба реализованных проекта направлены на выведение автоматизации производства на принципиально новый уровень. Проект по внедрению автоматического учета готовой продукции не имеет аналогов, похожего функционала на рынке интеграции попросту нет. Внедрение 1С:ERP также было важным для Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина, так как ранее интегрированная система постановки бизнес-процессов была несовершенна, но билайн бизнес удалось довести ПО до нужного клиенту уровня оснащения.

«Мы рады успешному сотрудничеству с билайн бизнес и признательны его команде за профессиональный подход к достижению поставленной цели по внедрению программного продукта по автоматизации сбора и обобщения данных циклов производственной деятельности на единой информационной платформе. билайн бизнес показал себя надежным партнером, и что особенно важно – его разработки представлены на рынке нашего Дальневосточного региона. Взаимодействие с его командой оказалось эффективным в решении задач фабрики», – отметила главный бухгалтер Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина Евгения Билан.

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