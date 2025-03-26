Совместное решение Figura и Just AI поможет повысить доступность критичных ИИ-сервисов

Российский производитель серверного оборудования Figura и разработчик платформ генеративного искусственного интеллекта Just AI представили комплексное решение, включающее в себя пакет ИИ-сервисов, серверы для их размещения, а также услуги по установке и поддержке. ПАК позволит бизнесу обеспечить 99,99% доступность критически важных сервисов ИИ. Об этом CNews сообщили представители Figura.

Применение возможностей искусственного интеллекта в российском бизнесе продолжает расти. С 2021 по 2024 гг. уровень использования ИИ российскими организациями вырос более чем в два раза – с 20% до 43%, согласно данным доклада Национального центра развития искусственного интеллекта при Правительстве России. 97% организаций, использующих ИИ, получили положительный эффект от его применения.

Для компаний, которые уже полагаются на ИИ в своей работе или строят на этом весь свой бизнес, становится крайне важным обеспечить бесперебойную доступность соответствующих сервисов. При этом ситуация на рынке не делает эту задачу легкой: зачастую бизнесу приходится закупать ПО и серверы у разных поставщиков, а разворачивать ИИ и обеспечивать его поддержку – собственными силами или с помощью третьих компаний.

Комплексное решение под ключ, представленное Figura и Just AI, включает в себя сервер с предустановленной большой языковой моделью open source и MLOps-платформу Caila для развертывания, дообучения и управления LLM. Также в него входят ИИ-сервис Jay Copilot – интеллектуальный ассистент для выполнения повседневных задач сотрудников и платформа Jay Knowledge Hub, предназначенная для умного поиска по неразмеченным корпоративным данным и др.

Оборудование подбирается под требования ПО, сервисы ИИ и системное окружение протестированы на корректность работы. Предоставляется гарантия на совместимость и безотказную работу всех компонентов ПАК от единого поставщика. Также решение обеспечивает 99,99% доступность критичных ИИ-сервисов.

«При использовании комплексного решения заказчику не нужно искать подрядчиков под разные задачи, проводить отдельные конкурсы, тратить время и нести риски срыва сроков поставки, или затрат на приобретение не того оборудования, которое оптимально для конкретных сервисов. Кроме того, решение предусматривает круглосуточную техническую поддержку, покрывающую вопросы работы сервисов ИИ, системного ПО и аппаратной части. Таким образом не размывается зона ответственности за восстановление работоспособности всего комплекса и минимизируются возможные простои», – сказал Вячеслав Власов, директор по продажам Figura.

«Количество сценариев применения ИИ в бизнесе растет с каждым годом: генерация разного типа контента, автоматизация рутинных процессов, анализ больших данных, взаимодействие с клиентами, работа с документами и кодом и многое другое. При этом на сегодняшний день у значительной части российских компаний инфраструктура не готова к внедрению генеративного ИИ. Наше партнерское решение поможет закрыть эту проблему: помимо оптимизации затрат оно позволит бизнесу сократить время на внедрение ИИ и быстрее начать извлекать выгоду от его использования», – отметил Глеб Обломский, директор по продуктам Just AI.

В перспективе партнеры планируют расширить продуктовую линейку, представив ПАК с сервисами, предназначенными для различных задач заказчиков: co-pilot, умной базой знаний, ИИ-ботом, платформой предоставления доступа к LLM-моделям. Подготовка таких программно-аппаратных комплексов будет включать в себя наладку, тестирование под нагрузкой, единую линию технической поддержки, подготовку документации и ценовой политики.