Jume и Spectr объявили о стратегическом партнерстве в области автоматизации IBP-процессов

Jume, разработчик IBP-платформы нового поколения, и Spectr, поставщик комплексных ИТ-решений для бизнеса, объявили о стратегическом партнерстве. Цель сотрудничества — совместная реализация проектов по внедрению платформы Jume в широком списке индустрий: FMCG, Retail, e-commerce, HoReCa и др.

Spectr займется внедрением платформы Jume, ее настройкой под требования клиентов, последующим сопровождением и технической поддержкой. Это позволит компании расширить портфель сервисов и цифровых продуктов, а также клиентскую базу за счет компаний, которые ищут современные отечественные решения в сфере бизнес-планирования.

Jume благодаря партнерству сосредоточит внимание на развитии платформы и ее интеллектуальных функциях на базе технологий искусственного интеллекта и сможет оперативно реагировать на запросы рынка. Специалисты Jume будут оказывать партнеру-интегратору методологическую и продуктовую поддержку в проектах внедрения.

У компаний давний опыт сотрудничества: ранее Jume привлекала специалистов Speсtr к участию во внутренних проектах по разработке программного обеспечения и внешних инициативах по внедрению платформы.

Объединение усилий на постоянной основе позволит ускорить популяризацию платформы, ее масштабирование и адаптацию под сложные инфраструктуры. Согласно прогнозу независимого исследовательского портала iaassaaspaas.ru, в ближайшие пять лет рынок отечественных IBP будет расти на 35–40% ежегодно.

Алексей Цыкарев, CEO Spectr: «Коллеги из Jume создали уникальную платформу, которая объединяет передовые интеллектуальные технологии, глубокую бизнес-экспертизу в планировании и опыт работы с ведущими российскими и мировыми компаниями, такими как H&N (ex. Danone), Яндекс, Unilever, Mars и др. В сочетании с нашим опытом в разработке, внедрении и эксплуатации цифровых решений это обеспечит клиентам высокий уровень сервиса и доступ к решению, которое повысит качество планирования, сократит трудозатраты и оптимизирует издержки».

«Партнерство с сильным интегратором — важная часть нашей стратегии роста. Мы развиваем передовую IBP-платформу, и для нас критично быть гибкими в реализации проектов, а также предоставлять клиентам возможность выбора исполнителя для наиболее эффективного и качественного внедрения. Сотрудничество со Spectr позволит нам как вендору сосредоточиться на развитии функциональных возможностей платформы. Всем партнерам-интеграторам мы будем оказывать всеобъемлющую поддержку»,— сказал Гурген Мелконян, CEO Jume.